人民网北京4月6日电 （记者余璐）“2021年，我国海洋经济总量首次突破9万亿元。海洋经济强劲恢复，产业结构调整步伐加快，自主创新能力不断提升，供给保障能力持续增强，国际竞争优势进一步巩固，实现‘十四五’良好开局。”国家海洋信息中心副主任崔晓健在接受人民网记者采访时如是说。

海洋经济强劲恢复 场主体活力逐步释放

4月6日，自然资源部发布的《2021年中国海洋经济统计公报》（以下简称《公报》）显示，初步核算，2021年全国海洋生产总值90385亿元，比上年增长8.3%。

对此，崔晓健表示，2021年，我国海洋经济总量再上新台阶，增速高于国民经济增速0.3个百分点，对国民经济增长的贡献率为8.0%，占沿海地区生产总值的比重为15.0%，比上年增长0.1个百分点。海洋经济结构不断优化，海洋一、二、三次产业占比为5.0:33.4:61.6，主要海洋产业增加值34050亿元，比上年增长10.0%。

“市场潜力逐步释放。重点监测的规模以上海洋工业企业营业收入利润率显著增长。”崔晓健介绍，重点监测的海洋行业中新登记企业数同比增长5.7%，注吊销企业数同比下降5.1%，其中海洋渔业和海洋旅游业注吊销企业数同比下降18.1%和1.7%。资本市场活跃度大幅提升，“蓝色100”股票指数涨幅达到30.2%；海洋领域52家企业完成IPO上市，融资规模853亿元，同比增长478.6%，占全部IPO企业融资规模的15.0%。

科技创新能力不断增强 关键领域技术取得新突破

海上LNG产业链族谱再添重器，国内首艘17.4万立方米浮式液化天然气储存再气化装置顺利交付；

我国自主研发制造的抗台风型漂浮式海上风电机组在广东并网发电，国内首个“海上风电+储能”海上风电场建设进入储能交付期；

波浪能发电装置“舟山号”“长山号”正在海试；

我国自主研发的首套浅水水下采油树系统在渤海海试成功，结束了水下采油树系统依赖进口的历史……

2021年，自主创新科技成果不断涌现，我国海洋高端装备研发制造能力进一步提升。

“科技创新机制持续深化，激发海洋科技力量新活力。”崔晓健谈到，沿海地方坚持海洋科技创新与体制机制创新“双轮”驱动，纷纷推行“揭榜挂帅”制度。同时，加大多元化资金投入，支持海洋科技创新和成果转化，促进海洋产业人才链、创新链与产业链高度融合。

海洋产业结构持续优化 有效保障资源要素供给

《公报》显示，2021年，我国主要海洋产业增加值34050亿元，比上年增长达10.0%，产业结构进一步优化，发展潜力与韧性彰显。海洋电力业、海水利用业和海洋生物医药业等新兴产业增势持续扩大，滨海旅游业实现恢复性增长。海洋交通运输业和海洋船舶工业等传统产业呈现较快增长态势。

记者了解到，2021年，我国海洋新兴产业增势强劲，海洋生物医药业、海洋电力业、海水利用业增加值分别同比增长18.7%、30.5%和16.4%，显著高于主要海洋产业增速，领跑海洋经济。海洋传统产业转型升级加速，现代化海洋牧场综合试点有序推进，截至2021年底，创建国家级海洋牧场示范区136个。海洋船舶建造绿色低碳化发展，绿色动力船舶订单占全年新接订单的占比达到24.4%。沿海港口建设智慧化推进，已在厦门港、青岛港、上海港、深圳港、日照港、天津港等8个港口建设了33个自动化码头。

此外，海洋资源稳定供给能力显现。海洋油气产量同比分别增长6.2%、6.9%，其中海洋原油增量占全国原油增量的78.2%，深水油田群流花16-2、“深海一号”超深水大气田先后投产。海洋清洁能源开发势头强劲，全国海上风电新增并网容量1690万千瓦，同比增长4.5倍，累计容量跃居世界第一。

优势产业国际竞争力增强 对外贸易增势稳健

据了解，2021年我国海洋对外贸易持续增长，海运进出口总额同比增长22.4%，其中船舶出口金额247.1亿美元，同比增长13.7%；海上风电整机也实现了首次出口。沿海港口外贸货物吞吐量41.9亿吨，同比增长4.6%。

崔晓健介绍，我国海洋交通运输业实现较快增长，增加值比上年增长10.3%。沿海港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量分别为99.7亿吨、2.5亿标准箱，居世界第一；海洋交通运输业新登记企业数同比增长47.5%。同时，国际航运市场复苏叠加船舶批量更替周期，带动全球新造船市场超预期回升，我国船企抓住机遇承接大量订单，海船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，海船完工量、新承接订单量、手持订单量分别同比增长11.3%、147.9%和44.3%。

《“十四五”海洋经济发展规划》明确指出，走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，推进海洋经济高质量发展，建设中国特色海洋强国。

“2022年，将继续认真贯彻落实党中央决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，进一步优化海洋经济结构，着力保持海洋经济主要指标在合理区间运行，持续推进海洋经济高质量发展。”崔晓健说。

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