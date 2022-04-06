人民网北京4月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，清明节假期，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5378.1万人次，比2021年同期下降62.7%，比2020年同期下降9.8%。

其中，铁路预计发送旅客622.9万人次，比2021年同期下降83.7%，比2020年同期下降45.2%；公路预计发送旅客4634万人次，比2021年同期下降53.2%，比2020年同期增长0.9%；水路预计发送旅客65万人次，比2021年同期下降77.0%，比2020年同期下降42.5%；民航预计发送旅客56.2万人次，比2021年同期下降87.0%，比2020年同期下降53.8%。全国邮政行业预计揽收包裹66000万件，比2021年同期下降13.30%，比2020年同期增长24.10%；预计投递包裹69000万件，比2021年同期下降12.80%，比2020年同期增长27.10%。

4月4日（清明节假期第2天），全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量1670.3万人次，环比下降12.2%，比2021年同期下降61.2%，比2020年同期下降13.3%。其中，铁路发送旅客161.4万人次，环比下降36.1%，比2021年同期下降82.7%，比2020年同期下降51.8%；公路发送旅客1472万人次，环比下降8.7%，比2021年同期下降53.7%，比2020年同期下降3.7%；水路发送旅客23.7万人次，环比增长41.0%，比2021年同期下降66.9%，比2020年同期下降22.6%；民航发送旅客13.2万人次，环比下降40.1%，比2021年同期下降89.4%，比2020年同期下降59.8%。

2022年清明假期，收费公路继续对七座及以下小型客车实行免费通行政策。交通运输部在假期期间持续加强对重要通道、收费站、长大桥隧、旅游风景区、重点城市周边公路的运行监测，全国公路网运行总体有序，高速公路、普通国省干线公路、大中城市周边路段及收费站通行正常。公路出行主要以自驾踏青、祭扫等短途出行为主。全国公路网出行流量高峰出现在假期第一天（4月3日），4日流量稍有回落，预计5日下午至晚间全国路网迎来返程小高峰，但拥堵程度低于首日。

各地交通部门分析旅客群众出行需求，强化服务保障，统筹做好疫情防控工作，避免客流长时间聚集和等待。四川交通部门从疫情防控、行车组织、客运服务、设备保驾、安保综治等方面精心筹划、提前准备，制定专项运输方案，成立专业保障工作组，确保清明假期期间乘客出行安全、有序。地铁部门适时延长成都东客站等大客流车站停站时间，控制上下行列车不同时到达，优化医院、火车站等重点站换乘衔接，提升线网客运服务质量。清明假期最后一天，线网延长运营服务时间50-60分钟，服务热线也同步延长服务时间，全力满足乘客节假日出行需求，提升线网服务水平。

为保障交通物流畅通，严格疫情防控，山东交通部门将关口前移，在高速公路卡口和服务区等科学布控300多个核酸采样点，给过往重点物资运输车辆驾乘人员提供免费便捷核酸检测服务。济南市市中区收费站是进出济南最大的高速路卡口之一，每天有4000多辆货运车辆通行，收费站设立检测点，对中高风险地区来的车辆进行检测，15分钟左右便可出结果，有效避免了司乘人员长时间等待。

辽宁交通部门明确将保障交通网络畅通置于首要位置，对运输重点物资的货运车辆，按照“非必要不阻断”原则，保障其快速便捷通行，不得擅自层层加码、搞“一刀切”阻碍出行。

清明假期，江苏交通部门加强对辖区服务区、收费站防疫工作的监管，对进场人员进行健康码检查和体温检测，工作人员及时维持停车秩序，防止堵塞。

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