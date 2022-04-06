人民网北京4月6日电 （记者赵竹青）在对110个国家和地区的近3000名临床医护人员进行抽样调研，并对权威临床专家进行访谈后，拥有《柳叶刀》和《细胞》等顶级医学学术期刊的信息分析公司爱思唯尔近日发布《未来医生白皮书》，描绘了全球医疗发展的三大趋势：数字技术与医疗手段的深度融合，患者健康素养的全面提升，多元化医疗场景对医护人员能力提出全新挑战。

调研结果表明，未来十年，数字技术将与医疗深度融合，数字医疗技术将为医护人员的诊疗决策提供重要支撑。在多种数字化技术中，大数据和人工智能备受关注。全球80%的受访者医护人员认为，大数据将深度融入人口健康管理，科研数据、电子病例和医疗设备互联后采集信息的不断积累，将有助于医生制定更精准的诊疗方案，提高决策效率。全球56%的受访医护人员认为，医生将更多使用由人工智能辅助的临床决策工具进行决策，实现更精准和科学的诊断和治疗。

全球66%的受访医护人员认为，随着远程医疗设备的普及和个人医疗和记录的完善，患者将更主动地进行自我健康管理，理解并选择更好的治疗方案，并能够积极地配合医生并实现最理想的治疗结果。同时，患者健康素养的提升，也能够帮助医生和患者依据健康状况的变化，尽早采取干预措施，推动医疗健康产业逐步实现从“专注于疾病治疗”向“预防、治疗和康复并重”转型。

全球63%的受访医护人员认为，远程诊疗在未来将进一步占据主导地位。这意味着，伴随数字技术与医疗手段的深度融合以及患者健康素养的全面提升，多元化的医疗和健康服务模式可以为医生和患者提供便利，提高诊疗效率。然而，医疗服务场景的变革也对医护人员技能提出全新挑战。51%的受访者认为远程医疗可能影响医生保持对患者人文关怀，未来医疗场景下医患沟通技能对于临床医护而言十分重要。

值得一提的是，调研显示，中国医护人员对数字技术的应用与创新持更加开放和乐观的态度。他们在整合电子病历推进医疗信息化建设、人工智能技术提供临床决策支持、基于大数据的个性化诊疗等诸多方面的认同程度均高出全球平均水平10%以上。此外，92%的受访中国临床医护人员认为，随着个性化治疗方案和大数据的重要性与日俱增，临床科研将更好地与临床实践相结合。同时，中国医护人员认为，为更好地适应未来多元化的医疗和健康服务模式，未来临床医生需具备的最重要的两项技能为数据分析能力（60%）和技术素养（48%），此外，临床知识（46%）、沟通技能（34%）等依然是未来医生的核心能力。

(责编：赵竹青、吕骞)