人民网记者 王震

“上市公司整体面貌发生积极变化，‘晴雨表’功能得到更好发挥，有力支持了资本市场健康稳定发展。”

4月9日，证监会主席易会满在中国上市公司协会第三届会员代表大会上发表讲话，要求上市公司奋发有为、迎难而上，着力提升“五种能力”，开创高质量发展新局面。

三年前，正是在同一场合，易会满提出上市公司必须谨记和坚持“四个敬畏”，尤其是大股东和上市公司董监高要常怀敬畏之心。

从常怀敬畏之心、守住“四条底线”，到加强“五种能力”建设，反映的是中国经济迈向高质量发展新阶段对上市公司的更高要求。尤其是在内外部环境发生复杂深刻变化的当下，上市公司发展面临新挑战也不乏新机遇。如何攻坚克难、勇毅前行，既需要资本市场为上市公司提供有力支撑，更需要上市公司自身努力探索高质量发展新路径。

全面深化改革，上市公司迎来高质量发展新局面

上市公司作为我国4800多万户企业中的优秀代表，不仅是稳定宏观经济大盘的微观基础，也是所有中小微企业爬坡过坎的榜样表率。

近年来，证监会将提高上市公司质量作为全面深化资本市场改革的重中之重。我国上市公司正在迎来高质量发展新局面，呈现出规模快速增长、活力不断提升、结构持续优化、治理更加规范等积极态势。

——资本市场对优质企业的吸引力大大提升。2019年以来，科创板、创业板相继试点注册制，深化新三板改革、设立北京证券交易所等重大改革顺利落地。截至今年3月底，境内上市公司共4782家，总市值80.7万亿元，规模稳居全球第二；上市公司家数、市值与2018年底相比分别增长33.4%和85.3%；科创板、创业板上市公司家数分别超过400家、1100家……

——上市公司治理水平得到新的提升。2019年，证监会加大力度整治上市公司信披违规、内幕交易、操纵股价、损害上市公司利益等突出问题，加强上市公司监管，为提高上市公司质量营造良好生态，同时对上市公司和大股东提出“四个敬畏”原则和“四条底线”要求。三年来，上市公司整体面貌发生积极变化，“清欠解保”取得明显成效，股票质押风险不再是资本市场的重大隐患。上市公司最近三年累计现金分红4.4万亿元，较之前三年增长近50%。2021年，近九成上市公司召开业绩说明会，1/4的公司披露ESG或社会责任报告，日益成为践行现代企业制度、回报社会的示范样板。

——优胜劣汰的市场生态正在加快形成。新《证券法》出台后，证监会相应完善了发行上市、融资重组、债券发行等制度规则，积极支持上市公司做优做强。与此同时，监管部门对违规违法行为的打击力度显著提升，资本市场法治供给显著改善。三年来，共对上市公司移送稽查立案232家次，与之前三年相比增长82.7%；共有77家公司退市，是之前三年的6倍，资本市场吐故纳新的速度正在加快。

面向高质量发展，持续深化资本市场改革和能力建设

无论现在还是将来，资本市场将以“四个不变”为上市公司攻坚克难、勇毅前行提供不竭动力。

易会满指出，资本市场坚定深化改革的方向不会变，高水平开放的步伐不会变，落实“两个毫不动摇”方针的坚定态度不会变，凝聚合力保持健康平稳发展的态势不会变。

证监会将扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地，以注册制改革为牵引，统筹推进资本市场基础制度建设、法治体系完善、监管转型与能力提升等重点改革任务落地见效，进一步增强基础制度的适应性包容性，持续优化市场结构和生态，更好发挥资本形成和资源配置功能。

在提高资本市场开发水平方面，将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措，稳步扩大沪深港通标的范围，推动沪伦通机制拓展优化，稳步扩大商品和金融期货市场双向开放，丰富国际化品种供给，全面提升资本市场制度竞争力。加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市渠道畅通，支持我国企业依法合规利用两个市场、两种资源更好发展。按照“尊重国际惯例、遵守国内法规”的原则，推动中美审计监管合作取得成果，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境。加强内地与香港资本市场的务实合作，助力维护香港国际金融中心地位。

坚定“两个毫不动摇”，在继续大力支持国资国企改革、做强做优做大国有资本的同时，坚定不移支持民营企业创新转型、健康发展。证监会将致力于为不同所有制企业打造更公平的竞争环境，通过股票、债券、基金、REITs、期货期权等多种工具更好支持民营企业发展，推动优质民企融资提速扩面。

易会满还指出，要坚持市场化、法治化、国际化原则，注重发挥合力，持续关注和解决市场关切，加强预期管理，共同营造资本市场的良好发展环境。

着力提升五种能力，为稳宏观经济大盘贡献力量

稳中向好、稳中有进的资本市场将始终是上市公司高质量发展的强大支撑。而资本市场在服务实体经济、支持国企改革、民营经济发展、推动科技创新等方面也发挥着重要作用，为稳定宏观经济大盘贡献积极力量。

长期以来，资本市场为服务国企改革提供了融资、并购等支持，推动着国有企业高质量发展。在支持民营经济方面，目前民营上市公司数量已超过3000家，家数占比约2/3，近年来新上市的公司中民企已占到八成以上。同时，资本市场服务科技创新的作用正日益凸显，目前A股战略新兴行业的上市公司已近2200家，较三年前增长了约900家；上市公司研发投入占全国企业研发支出的一半以上，研发投入规模与三年前相比实现翻番。

“上市绝不是‘终点’，而是实现更高质量发展的‘起点’。”易会满指出，当前和今后一个时期仍是上市公司高质量发展的重要战略机遇期，上市公司要着力提升“五种能力”：

一是抓基础，巩固治理能力。要通过构建有效的治理机制和内控制度，平衡好股东与管理层、大股东与中小股东、公司与其他利益相关者的关系，形成健全的激励约束机制，为企业价值创造提供保障。

二是强主业，增强竞争能力。证监会将继续完善资本市场制度规则，引导上市公司聚焦主业、稳健发展，着力提升发展的效率和效益。

三是育长板，提升创新能力。证监会将以全面实行股票发行注册制为契机，进一步增强发行上市、再融资、并购重组等基础制度对科技创新的适配性，发挥好私募股权和创投基金支持创新的战略性作用，完善债券市场对科技企业的融资支持机制，推动科技、资本和产业高水平循环。

四是增韧性，提高抗风险能力。证监会将进一步提升风险监测和识别能力，推动信息共享，及早发现苗头性、趋势性问题。同时，健全有效的债券融资约束机制，强化场内外股票质押融资业务一致性监管。

五是重效益，提升回报能力。证监会将持续加大投资者保护工作力度，进一步引导上市公司拿出“真金白银”回报投资者，积极回应利益相关者诉求，更好履行社会责任，做践行新发展理念的表率。

“千人同心则得千人之力”。亿万人民有着追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜能、共克时艰的坚定意志。充分发挥各方合力、久久为功，推动上市公司高质量发展，中国经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。

(责编：王震、吕骞)