人民网记者 车柯蒙

4月1日，河北税务部门在增值税留抵退税新政实施首日为申请退税的纳税人成功开出了税收收入退还书，人民银行国库部门将税款打到企业账户。这标志着增值税留抵退税新政在河北省成功落地，也为大规模留抵退税政策实施拉开序幕。

减税降费，是顶住经济下行压力、促进经济平稳健康运行的关键之举，是助力企业应对疫情冲击、促进生产生活稳步复苏的有效保障，是应对困难挑战、复杂多变国际环境的重要抓手，在经济发展中发挥了非常重要的作用。

今年的政府工作报告提出，实施新的组合式税费支持政策，全年退税减税约2.5万亿元。其中，主要措施是留抵退税，规模约1.5万亿元。

留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。数据显示，2019年至2021年，税务部门累计办理留抵退税12339亿元，从实施情况看，留抵退税政策规模大、指向准、效果好，对促进制造业等实体经济高质量发展起到了积极促进作用。今年，实施的留抵退税政策规模约1.5万亿元，超过了过去三年的总和。

作为今年退税减税的“重头戏”，留抵退税优先安排小微企业，重点支持制造业等六大行业。不少市场主体在收到政策“红包”后纷纷表示，留抵退税新政策，让企业感受到国家支持市场主体发展的坚强决心，为企业未来发展注入信心。

河北龙之鑫服饰有限公司是一家纺织服饰的微型企业，受疫情等因素影响，服饰纺织和货物运输都受到很大程度制约，企业发展遇到困境。“留抵退税政策让我们感受到了国家在减税降费上的力度和决心，以及对小微企业发展的大力支持，让我们对未来的发展更有信心了。”公司财务负责人武佳宁说。

“4月1日，公司第一时间申请留抵退税1364万元，提前3个月拿到这笔退税，这不仅化解了我们的融资、贷款压力，也让公司有很多资金投入到新产品的研发和生产中。”重庆沃特智成新材料科技有限公司董事长张亮说。

“过去一年，税务部门为我们办理增值税留抵退税134万元，这笔资金帮助我们开拓了产品市场。今年实施的留抵退税政策规模更大，预计公司还能再享受60多万的留抵退税，增强了我们发展的信心和动力。”深圳市南德谱光电有限公司财务负责人黎佳丽表示。

政策实施首日，南京市已有不少纳税人向税务部门提交了申请，江苏科能电力科技股份有限公司财务人员任洁表示，“去年2月和12月，我们分别享受增量留抵退税19万元和50万元。今年组合式税费支持力度更大，我们有80多万元存量留抵税额，今天一次性申请了全部退还。”

“疫情期间的运输、用工、销售等情况都不佳，资金回流困难。有了这笔退税款，企业的现金流活了，对未来发展信心更足了。”任洁说。

“大规模增值税留抵退税政策的实施，为制造业企业在这个春天迎来了一场润苗春雨。”北汽福田汽车集团税务总监田立三表示，制造业，特别是汽车行业前期投资规模大、历史资金的沉淀额高。这当中包括了一些大型设备的采购、原材料及零部件的储备等，带来的进项税额一直作为企业的结转下期抵扣资金。留抵退税新政策让企业在还没有足够的销项之前，在本期获得退税，能够很大程度上缓解企业的资金压力，帮助企业补强资金链，助力研发和生产。

4月1日上午，焦作市宏源精工车轮（焦作）有限公司申请增量留抵退税，仅14分钟后70.7万税款便退至纳税人账户。“税务局不仅给我们讲解了政策，还通过视频辅导我们预填申请表，从申请到最后税款到账。这笔退税不但缓解了我们资金压力，也让我们对未来发展充满信心。”该公司负责人邵琳琳表示。

“当前，小微企业、个体户经营受新冠肺炎疫情等影响大，经营较为困难，此次留抵退税优先安排小微企业，与减税降费、缓缴税费等政策共同发力，将更加有效地解决小微企业资金难题、缓解资金压力。”国家税务总局河北省税务局货物和劳务税处处长、留抵退税专项工作组常务副组长董西娟表示。

税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，今年留抵退税新政将为市场主体新增约1.5万亿元现金流，将税款以“真金白银”的形式实实在在地退还给企业，直接增加企业即期收入，对于正处在扩张期、急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

记者了解到，政策落地后，各地税务部门通过广泛宣传、精准辅导、税收大数据分类标识等方式，助企业方便、快捷、高效办理增值税留抵退税，助推优惠政策直达快享。

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