人民网北京4月3日电 （记者王连香）4月2日，国铁集团党组召开电视电话会议。会议指出，要深刻认识当前确保安全稳定的极端重要性，采取更加有力有效的措施，切实把安全工作抓得紧而又紧，实而又实，坚决确保铁路运输安全稳定。

会议强调，面对当前铁路安全的复杂严峻的内外部环境，把主要精力集中到安全生产上来，聚精会神、心无旁骛地抓安全保稳定，切实防止各类“黑天鹅”事件，对“灰犀牛”事件做好充分准备，坚决守住政治红线和职业底线。

会议要求，要以钉钉子精神抓好九项安全专项整治工程，即实施隧道重大病害整治工程；实施高铁声屏障等轨旁设备隐患排查整治工程；实施长大隧道消防、应急救援设备设施和人员逃生通道整治工程；实施大型客站消防缺陷隐患整治工程；实施轨道、道岔、信号联锁缺陷补强整治工程；实施护路联防补强工程；深化推进高铁安全标准示范线建设工程；实施特大桥梁关键设备设施和关键节点技术监测维护标准工程；实施普速铁路安全防护设备隐患排查整治工程。

另外，为加大对安全生产大检查和安全专项整治行动的检查督导力度，国铁集团党组决定，在国铁集团总部层面成立由党组成员带队的4个督导检查组和各安监特派办组成的6个地区督导检查组；同时要求各铁路局集团公司和所属单位和国铁集团基层所属单位成立检查组，采取多种形式，对国铁企业深入扎实推进安全生产大检查和安全专项整治行动进行督导检查。督导检查工作要贯穿全年、镜头不换、一盯到底。

会议还强调，要组织开展货运增量攻坚战，确保重点物资运输，在保证路网畅通和旅客基本出行的基础上动态优化客车开行，国铁集团和铁路局集团公司两级机关带头过紧日子，坚持以收定支、收支弹挂，最大限度减少疫情对运输安全生产秩序的冲击和影响。

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