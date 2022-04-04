人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

比亚迪宣布停止生产燃油车 加快落实“双碳”目标

2022年04月04日15:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月4日电 （记者栗翘楚）4月3日，比亚迪汽车宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来，比亚迪在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。这标志着，比亚迪成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。

同时，比亚迪将继续为现有燃油汽车客户持续提供完善的服务和售后保障，以及全生命周期的零配件供应，确保无忧畅行。

值得注意的是，比亚迪在此前发布的2021年财报中显示，比亚迪2021年实现营业收入2161.42亿元，同比增长38.02%。 

在新冠肺炎疫情的全球蔓延和全球供应链紧张的背景下，中国汽车工业逆势实现正增长，而新能源汽车成为其中一抹亮色。

据中汽协数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。

乘联会在分析报告中也指出，2021年零售同比净增量86万辆中，传统燃油车减少102万辆的同比下降6%，而新能源车增量188万辆的同比增长169%，新能源车对全年乘用车同比增速贡献了9个百分点。今年2月份，自主品牌新能源车渗透率38%，豪华车中的新能源车渗透率更是高达29.4%。

业界人士表示，2021年在汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响因素的情况下，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，特别是新能源汽车成为最大亮点，已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。

在“双碳”目标背景下，2021年，《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》《完善能源消费强度和总量双控制度方案》等一系列有关新能源汽车的文件密集出台，有力推动行业发展。以比亚迪为代表的自主品牌，正是围绕国家“双碳”战略目标，引领汽车行业变革。

值得注意的是，除自主品牌发力新能源汽车，国外品牌也在布局这一赛道。

宝马集团3月宣布，到2025年底，宝马集团计划在全球交付200万辆纯电动车。保时捷也表示，预计到 2025 年，电动车型的销量将占到保时捷整体销量的一半，包括纯电及插电式混合动力车型。

2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中指出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。今年政府工作报告也提出，继续支持新能源汽车消费。

日前，中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高在中国电动汽车百人会论坛（2022）表示：“预计，2021-2030年我国新能源汽车市场进入快速增长的新阶段。采用工信部、国家统计局的数据，团队的预测结果表明，燃油车销量的峰值会出现在2022-2023年，之后燃油车销量会持续下降，而新能源车在2030年左右销量与燃油车基本持平，占汽车总销量的一半，与中国节能与新能源汽车技术路线图的目标大体相当。”

(责编：杨曦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
比亚迪宣布停止生产燃油车 加快落实“双碳”目标
　　人民网北京4月4日电 （记者栗翘楚）4月3日，比亚迪汽车宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来，比亚迪在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。…
中老铁路开通运营四个月 累计发送旅客225.4万人次
　　人民网北京4月4日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，4月3日，中老铁路开通运营四个月，累计发送旅客225.4万人次，发送货物131万吨，呈现客货运输两旺态势，为服务两国民众便捷高效出行、畅通国内国际双循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。 中老铁路开通运营四个月。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部