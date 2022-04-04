人民网北京4月4日电 （记者栗翘楚）4月3日，比亚迪汽车宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来，比亚迪在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。这标志着，比亚迪成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。

同时，比亚迪将继续为现有燃油汽车客户持续提供完善的服务和售后保障，以及全生命周期的零配件供应，确保无忧畅行。

值得注意的是，比亚迪在此前发布的2021年财报中显示，比亚迪2021年实现营业收入2161.42亿元，同比增长38.02%。

在新冠肺炎疫情的全球蔓延和全球供应链紧张的背景下，中国汽车工业逆势实现正增长，而新能源汽车成为其中一抹亮色。

据中汽协数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。

乘联会在分析报告中也指出，2021年零售同比净增量86万辆中，传统燃油车减少102万辆的同比下降6%，而新能源车增量188万辆的同比增长169%，新能源车对全年乘用车同比增速贡献了9个百分点。今年2月份，自主品牌新能源车渗透率38%，豪华车中的新能源车渗透率更是高达29.4%。

业界人士表示，2021年在汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响因素的情况下，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，特别是新能源汽车成为最大亮点，已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。

在“双碳”目标背景下，2021年，《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》《完善能源消费强度和总量双控制度方案》等一系列有关新能源汽车的文件密集出台，有力推动行业发展。以比亚迪为代表的自主品牌，正是围绕国家“双碳”战略目标，引领汽车行业变革。

值得注意的是，除自主品牌发力新能源汽车，国外品牌也在布局这一赛道。

宝马集团3月宣布，到2025年底，宝马集团计划在全球交付200万辆纯电动车。保时捷也表示，预计到 2025 年，电动车型的销量将占到保时捷整体销量的一半，包括纯电及插电式混合动力车型。

2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中指出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。今年政府工作报告也提出，继续支持新能源汽车消费。

日前，中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高在中国电动汽车百人会论坛（2022）表示：“预计，2021-2030年我国新能源汽车市场进入快速增长的新阶段。采用工信部、国家统计局的数据，团队的预测结果表明，燃油车销量的峰值会出现在2022-2023年，之后燃油车销量会持续下降，而新能源车在2030年左右销量与燃油车基本持平，占汽车总销量的一半，与中国节能与新能源汽车技术路线图的目标大体相当。”

(责编：杨曦、吕骞)