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中老铁路开通运营四个月 累计发送旅客225.4万人次

2022年04月04日11:22 | 来源：人民网
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人民网北京4月4日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，4月3日，中老铁路开通运营四个月，累计发送旅客225.4万人次，发送货物131万吨，呈现客货运输两旺态势，为服务两国民众便捷高效出行、畅通国内国际双循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。

中老铁路开通运营四个月。中国铁路昆明局供图

中老铁路开通运营四个月。国铁集团供图

旅客出行体验更加美好。中老铁路复兴号、澜沧号列车运行安全、绿色、便捷、舒适，缩短了城市间的时空距离，受到沿线民众青睐，成为出行首选，旅客发送量持续强劲增长，经受了春运考验，国内段日均开行旅客列车23.5对，最高峰开行32.5对，累计发送旅客203万人次；老挝段日均开行客车2对，累计发送旅客22.4万人次，最高日发送旅客2800多人。

中国铁路昆明局、老中铁路公司科学分析旅客出行规律，精准配置运力资源，灵活增开旅客列车，优化站车服务措施，积极推行多语种服务，提升旅客出行体验。针对老挝段旅客出行需求，延长预售票时间，在老挝主要城市开设售票点，极大方便老挝人民乘坐火车出行。

中老铁路开通运营四个月。中国铁路昆明局供图

中老铁路开通运营四个月。中国铁路昆明局供图

货物运量和品类不断增加。中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷高效的物流通道，运输时间和物流成本大幅压缩，成为国际物流的黄金线路，发运货物已覆盖泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等10余个国家和地区，有力促进了沿线经贸往来。

中老铁路开通以来，已累计开行货物列车2023列，发送货物131万吨，其中开行跨境货物列车427列，发送货物超过31万吨，货物运量从开通第一个月的17万吨提高到第四个月的36万吨，货物品类从开通初期的橡胶、化肥、百货扩展至电子、光伏、通信、汽车、纺织、蔬菜、鲜花等产品，达100多种。

中老铁路开通运营四个月。中国铁路昆明局供图

中老铁路开通运营四个月。中国铁路昆明局供图

国际物流通道保持安全畅通。中国铁路昆明局、老中铁路公司精心组织国内段、国外段线路设备检修维护，加强老方员工培训，切实运营好、维护好中老铁路，确保国际运输通道安全畅通；与海关部门强化协作，推动口岸便利化通关，提升国际联运效率；严格按照中老两国沿线政府部门要求落实疫情防控措施，加强进出站测温、通风消毒，设置隔离席位，强化职工自身防护，营造健康安全的出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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