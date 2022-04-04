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清明假期 交通部门全力做好疫情防控和出行服务保障

2022年04月04日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，为做好疫情防控相关工作，交通运输部日前印发《公路、水路进口冷链食品物流新冠病毒防控和消毒技术指南（第四版）》《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）》《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第七版）》等相关通知，指导各地交通运输主管部门从严从实抓好疫情防控工作，确保各项措施落地见效，严防疫情通过交通运输传播扩散。

数据显示，4月2日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量1673.07万人次，环比增长11.0%，比2021年同期下降62.8%，比2020年同期下降13.5%。其中，铁路发送旅客241.8万人次，公路发送旅客1382万人次，水路发送旅客18.77万人次，民航发送旅客30.5万人次。

假日期间，北京交通部门将密切关注客流，在计划开行列次的基础上，视情延长晚高峰运营1小时，并加强换乘通道、步梯、电梯等重点部位的值守、巡视、疏导，确保市民安全有序出行。为方便市民祭扫出行，地面公交将做好途经18个陵园墓地的111条常规线路的运力保障，并根据客流变化及时增加运力配备，继续从严从实抓好常态化疫情防控，全力做好清明假日期间交通保障，为市民提供安全的出行服务。

山东交通部门严格实行公交车集中消毒及车辆通风、清洁工作，特别是对车厢内座椅、扶手等设施进行深度消杀。通过调配运力等方式降低车厢满载率，在重点枢纽站安排志愿者全天候值守，测量体温、查验健康码。

为保障清明期间水上客渡运秩序平稳有序，福建海事部门在节前开展了水上涉客运输安全生产检查，对参与清明渡运的客船实施了100%安全检查，并在节前将缺陷整改完毕，确保节日期间投入营运的客船船舶适航、船员适任。此外，在疫情防控方面，文甲码头对进出岛乘客进行健康码核验、实名登记、体温测量，还设置了核酸检测点，严防水路客运疫情传播。海事部门督促指导船员落实好船舶清洁消毒、客舱通风、个人防护等防控措施，同时加强巡查力度，严厉打击水上非法载客、偷私渡等违法行为，严防疫情水上输入。

(责编：杨曦、吕骞)

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