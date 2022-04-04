客运索道采集视频图像信息保存期限不少于30天；加严一氧化碳汽油车排放限值；在老年友善服务中医院应提供“无码”通道……近日，北京市集中发布61项地方标准，标准覆盖城市管理与公共服务、生态环境等九大领域。据北京市市场监管局介绍，含本批标准，北京市现行有效地方标准数将达到1906项。

客运索道采集视频图像信息

保存期限不少于30天

据了解，61项地方标准中，《大型游乐设施运营使用管理和维护保养规范》《客运索道运营使用管理和维护保养规范》为北京市市场监督管理局、天津市市场监督管理委员会、河北省市场监督管理局共同组织制定，在京津冀区域内都适用。

今年7月1日实施后，将有利于巩固冬奥成果，为三地1500余台套大型游乐设施、近200条客运索道的安全运营提供支撑。

《大型游乐设施运营使用管理和维护保养规范》对运营使用单位向工作人员进行培训提出了明确要求，要求主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不应少于32学时，每年再培训时间不应少于12学时，从制度上保障了从业人员的培训时间。

《客运索道运营使用管理和维护保养规范》对客运索道使用单位的监控设备提出了明确要求，要求监控设备监视范围应覆盖客运索道全域运行轨迹包络范围，采集视频图像信息的保存期限不少于30天，确保客运索道在出现故障、事故等情况时能够及时发现问题、找到原因。

助力老年友好型社会建设

医院应提供“无码”通道

本次集中发布的标准中还聚焦民生保障和改善。今年7月1日实施的《老年友善医疗机构评定技术规范》，将指导各级各类医院、康复医院、护理院、临终关怀机构、社区卫生服务机构、医养结合机构等，围绕老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务和老年友善环境四个维度进行评定。如在老年友善服务中强调医院应提供“无码”通道、优先就诊或转诊绿色通道、无障碍设施通道等服务，使老年人的就医变得方便、简单、快捷、无障碍。标准实施后，将为老年友善医疗机构的创建及评定验收提供技术支撑，提高老年人就医满意度，助力老年友好型社会建设。

修订的《保安服务规范 住宅物业》，对保安的职责任务、行为举止、主要岗位人员配备等内容进行规范，增加了装备配备及使用要求。标准实施后，将有利于进一步加强物业保安管理，提高物业保安服务水平，支撑平安北京建设。

碳氢和一氧化氮纳入

标准排放限值

本次还修订出台了《在用汽油车排气污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）》，首次将碳氢和一氧化氮纳入标准排放限值中，加严了一氧化碳排放限值。标准实施后，将有利于进一步提高对在用汽油车的实时动态监测及污染排放的全过程监管能力和控制水平。

制定《市域（郊）轨道交通设计规范》，适用于北京市行政区域内和跨界地区，最高运行速度120 km/h -200km/h的钢轮钢轨、电力牵引驱动的市域（郊）轨道交通工程的设计。标准的实施将有利于推进“四网融合”，支撑市域（郊）铁路建设与城市融合发展。

制定《中央厨房布局设置与管理规范》，规范从选址及厂区环境、场所布局设置、卫生管理、原料管理、加工制作过程控制等9个维度对中央厨房的布局设置给出了更加规范、具体的指导方法。

标准实施后，将有利于进一步推进中央厨房规范化、标准化建设管理进程，为本市餐饮服务食品安全提供技术保障。

文/本报记者 王薇

(责编：杨曦、杨迪)