人民网北京4月3日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，济南至莱芜高速铁路（以下简称济莱高铁）开始铺轨。据介绍，济莱高铁全长117.49公里，设计时速350公里，起自济南东站，止于钢城站，沿线设济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城6座车站。

济莱高铁开始铺轨。中国铁路济南局供图

济莱高铁开始铺轨。中国铁路济南局供图

按照计划，全线铺轨将分段施工，4月30日前完成大崮山隧道出口到钢城站的铺轨任务，5月底全线铺轨贯通。

目前，济莱高铁全线53座桥梁下部结构、路基主体填筑工程已全部完成；四电工程接触网支柱安装完成40%；站房工程主体施工完成60%，其中章丘南站于3月30日完成主体封顶，为全线首座封顶车站。

济莱高铁开始铺轨。中国铁路济南局供图

济莱高铁开始铺轨。中国铁路济南局供图

济莱高铁将极大缩短济南市章丘区、莱芜区、钢城区市民到达市区的时间，提高出行效率。这条高铁建成通车后，将有力推动济南市经济社会发展，优化全省高铁网络，对加快打造山东省“2小时交通圈”，促进区域融合发展具有重要意义。

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