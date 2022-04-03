人民网北京4月3日电 （黄盛）据中国人民银行（以下简称“人民银行”）消息，近日人民银行召开数字人民币研发试点工作座谈会，总结前期研发试点工作情况，安排部署下阶段工作。

此次座谈会指出，有序扩大试点范围，在现有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。

据人民网财经了解，人民银行自2017年底开始数字人民币研发工作，并依据资产规模和市场份额居前、技术开发力量较强等标准，选择大型商业银行、电信运营商、互联网企业作为参与研发机构。

2019年末，人民银行在深圳、苏州、雄安、成都及2022北京冬奥会场景开展数字人民币试点测试。2020年11月开始，人民银行增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个新的试点地区。自此，数字人民币进入“10+1”试点阶段，试点省市基本涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区，并逐步携手互联网平台，围绕贴近百姓生活的小额高频消费场景展开丰富探索。

在2022年1月18日的国新办新闻发布会上，人民银行金融市场司司长邹澜表示，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。

在数字人民币试点场景和地区不断扩增的同时，金融机构、科技企业等数字人民币研发机构也积极投入到数字人民币发展、推广、普及的过程中。

工商银行相关人士表示，工商银行在智慧民生、数字政务、商事赋能、乡村振兴、同业代理等领域已经成功试点一批应用场景，形成了全面的个人和对公数字人民币钱包产品体系，联合中国移动等合作伙伴在SIM卡、5G、智能合约等领域开展业务创新，携手数十家同业共建数字人民币生态体系。

建设银行新发布的2021年年报显示，建行累计数字人民币交易笔数8475万余笔，累计数字人民币交易金额435亿元，并全力搭建数字人民币支付场景，不断优化数字人民币受理环境建设，全面覆盖交通出行、生活消费、生活缴费、餐饮住宿、学校教育、医疗健康、娱乐休闲、政务服务及网上平台等零售支付领域。

互联网消费平台美团自今年1月开通数字人民币全场景支付通道并上线数字人民币民生消费补贴以来，已累计带动各类民生消费64亿元。在此次数字人民币试点范围扩大的当日，美团面向这批新增试点城市居民发放数字人民币民生消费补贴。广州、天津、重庆等11座数字人民币新试点城市居民均可打开美团App搜索“数字人民币”，完成报名并领取价值40元的数字人民币消费大礼包，并可在到店就餐或外卖点餐、买菜、看电影等方式尝鲜数字人民币时使用。

对于此次试点扩围，博通咨询金融业资深分析师王蓬博表示，在前期试点的基础上，数字人民币进一步加快了普及性试点的速度，有望更快覆盖更多的零售类和生活服务类场景，更好地让数字人民币落脚到实体经济和百姓生活身上，更大范围地带动数字人民币普惠性和可得性的提升。

美团相关负责人表示，随着数字人民币广泛深入餐饮外卖、买菜购物等百姓日常生活场景，其提振消费、服务实体的价值进一步凸显。此次在新试点城市发放民生消费礼包，正是在进一步激发数字人民币普惠价值，加速数字人民币在新试点城市普及推广的同时，带动当地线下消费复苏、助力地方经济发展。

针对数字人民币试点地区的下一步工作，此次座谈会也表示，要坚持“双层运营”架构，充分发挥指定运营机构的优势作用，加大试点应用和生态体系建设力度；加强安全和风险防控体系建设，完善相关法规制度和标准体系，深化理论问题研究，不断夯实数字人民币研发试点基础。

(责编：王仁宏、高雷)