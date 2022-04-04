本报记者 徐佩玉

4月3日，四川宜宾临港公铁两用长江大桥正在进行中跨梁段钢箱梁吊装。宜宾临港公铁两用长江大桥是新建川南城际铁路自贡至宜宾线的重点控制性工程，是国家“八纵八横”中渝昆高铁、蓉昆高铁的共同过长江通道。

王 宇摄（人民视觉）

柳江红花水利枢纽二线船闸工程是广西壮族自治区实施“珠江—西江经济带发展规划”的重点工程。目前，船闸主体工程基本完成。工程建成后将改善柳江航运条件，促进西江黄金水道的发展。图为日前工人在航道上施工。

黎寒池摄（人民视觉）

国家发展改革委日前组织召开“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第一次会议，要求加大资金、用地等要素保障力度，加快在建项目建设，尽快形成实物工作量。

目前，102项重大工程实施有力有序推进，成为稳投资稳增长的重要“抓手”。

重大工程火热推进

作为交通强国高速公路智慧建造试点项目，中国建筑南通绕城高速公路项目路基填筑于3月正式开始。

中建基础项目指挥部总工张栋樑介绍：“路基土方植入了全寿命全息智慧监测设备（智慧杆），通过自主高度集成各类先进传感器、大数据、北斗高精度定位等新技术，对高速公路路基应力、变形、振动等多元信息进行一体化自动监测，再通过大数据挖掘分析，可以为高速公路全过程路基施工质量的动态控制提供技术支持。”

从南到北，一项项重大工程正紧锣密鼓地推进——

4月1日，白鹤滩—江苏±800千伏输电线路湖北汉江跨越段顺利贯通。该线路全长2087公里，计划于今年建成投运，投运后每年可向华东送电300亿千瓦时；

3月25日，福建福清核电6号机组完成了满功率连续运行考核，正式具备商业运行条件，标志着华龙一号示范工程全面建成；

随着一台隧道硬岩掘进机旋转的刀盘破岩壁而出，陕西引汉济渭工程的关键控制性工程——秦岭输水隧洞近日全线贯通……

重大工程施工正酣，推动投资实现开门红。国家统计局数据显示，今年1—2月，固定资产投资同比增长12.2%，比上年全年加快7.3个百分点。其中，基础设施投资同比增长8.1%，增速比2021年全年加快7.7个百分点。

确保每一项任务落地见效

如何延续开年好势头？部际联席会议审议了推动“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议工作规则和2022年工作要点，研究部署了下一步重点工作。

国家发改委主任何立峰此前表示，102项重大工程是个“大套娃”，目前已分解出2600多个项目，其中96%已经开工，正稳妥有序推进实施。

此次会议要求，各部门要按照2022年工作要点部署，加强组织领导，强化协同配合，确保102项重大工程每一项任务落地见效。102项重大工程各牵头部门要切实履行好责任，区分项目类型分类有序推进，加快推动项目实施。要在防范化解各类风险基础上，扎实做好推进项目前期工作，尽快形成实物工作量。

3月19日22点，夜幕已经降临，经过近46小时的连续浇筑，中铁大桥局承建的世界在建最大跨度公铁两用斜拉桥——常泰长江大桥6号主塔下横梁首个“L”型区域浇筑完成，标志着大桥主塔下横梁浇筑施工全面展开。

“会议要求确保‘十四五’102项重大工程每一项任务落地见效，其中涉及交通强国建设工程8项。”中铁大桥局党委书记、董事长文武松对本报记者表示，交通运输是兴国之器、强国之基，桥梁作为跨越天堑、联通两岸的通道，在交通体系中发挥着不可替代的重要作用。目前，中国的桥梁发展和交通发展取得了历史性成就，正迈入高质量发展的新阶段。中铁大桥局将持续增强自主创新科技实力，立足国家战略，推进开拓创新。

更好发挥专项债效能

102项重大工程是“十四五”规划纲要的重要内容，也是推动“十四五”规划实施的重要抓手，对当前扩大有效投资，促进经济平稳健康发展具有重要作用。

推进重大工程项目建设，离不开资金支持。今年国家新增专项债3.65万亿元，其中去年底提前下达了1.46万亿元。如何更好发挥专项债效能？3月29日召开的国务院常务会议明确，坚持既利当前又惠长远，加大惠民生、补短板等领域投资，支持新基建等增后劲、上水平项目建设。合理扩大专项债使用范围，在重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域项目基础上，支持有一定收益的公共服务等项目。坚持资金跟着项目走，加快项目开工和建设，尽快形成实物工作量。

中国民生银行首席研究员温彬表示，投资是短期内稳增长的重要抓手，一批重大工程项目集中落地开工，政府债券、中长期贷款及时满足相关项目的配套融资需求，将对稳投资起到积极作用。102项重大工程不仅分布在传统的基础设施领域，更多分布在新基建领域，还有一些是公共服务、民生事业的“补短板”项目。这些重大工程的推进，将有效助力产业升级，推动中国经济高质量发展。

(责编：赵欣悦、白宇)