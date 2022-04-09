2022年共和国部长义务植树活动在京举行

人民网北京4月9日电 （记者余璐）4月9日上午，2022年共和国部长义务植树活动在北京举行。来自中共中央直属机关、中央国家机关各部门和北京市的133名部级领导干部，前往北京市通州区张家湾镇南火垡村的植树点参加义务植树活动。

今年的主题为 “履行植树义务，共建美丽中国”。本次植树点位于南火垡村东，面积约211.2亩，规划发展为游憩景观林，打造成“拆院建绿”的典范。

春回大地，万物复苏。部长们拿起植树用具走向植树点，挖坑铲土、培土围堰、提水浇灌，共栽下华山松、白皮松、国槐、栾树、臭椿、山桃、华北紫丁香等树苗1100株。植树劳动后，部长们又来到抚育点，浇水、施肥、拆除防寒布、挂诱捕板，一边了解抚育知识，一边精心细致操作，劳动场面繁忙有序。

共和国部长义务植树活动由全国绿化委员会、中共中央直属机关绿化委员会、中央国家机关绿化委员会、首都绿化委员会联合举办。该活动自2002年起连年开展，至今已经是第21次，累计有部级干部3484人次参加，共栽下树木40530株。共和国部长身体力行履行公民植树义务，为美丽中国贡献力量。

全国绿化委员会办公室相关负责人表示，今年是全民义务植树运动开展41周年。为方便广大公众参与义务植树，全国绿化委员会办公室在全国全面推行“互联网+全民义务植树”，打造国家级全民义务植树综合服务平台。

据了解，截至3月30日，全民义务植树网共上线发布各类义务植树尽责项目493个，其中，实体尽责项目350个，捐资尽责项目143个。中央国家机关绿化委员会办公室建立了全民义务植树捐资尽责平台，首都绿化委员会办公室建立了五级“互联网+全民义务植树”基地44个，并创建了首都全民义务植树微信公众号，为城乡居民就近就地参加义务植树活动提供便利。

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