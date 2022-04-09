人民网北京4月9日电 （记者车柯蒙）2022年2月至3月，北京冬奥会、冬残奥会成功举办。冬奥会和冬残奥会的顺利举办带来冬奥体育项目热潮，对群众冰雪运动发展和普及起到积极带动作用。

记者从国家税务总局了解到，税收数据显示，冬奥会筹办和举办过程中，受益于冬奥经济效应，相关产业保持快速增长，实现办奥和区域发展双丰收。

冬奥会期间，延庆和崇礼充分发挥滑雪运动基础设施完备的优势，加大推广力度，带动当地冰雪运动热度攀升，体育产业发展加速。增值税发票数据显示，3月份，崇礼和延庆体育行业销售收入同比分别增长65%和62.6%，今年一季度累计销售收入同比分别增长35.2%和68.9%，其中崇礼民间体育发展红火，健身休闲运动一季度累计销售收入同比增长51.3%；延庆赛事组织服务发展较快，一季度累计销售收入同比增长1.5倍。在崇礼，富龙文化旅游有限公司通过实现住宅与滑雪道的无缝对接，吸引家庭滑雪爱好者，成为崇礼滑雪场新地标，一季度销售收入同比增长1.6倍。

冬奥会期间，冰雪运动吸引力和群众普及度均明显提高，吸引各地冰雪运动爱好者的到来，带动周边相关服务业快速发展，同时冬奥会相关人员入住也直接带动了当地相关产业发展。税收大数据显示，今年一季度，崇礼、延庆住宿餐饮业销售收入同比分别增长3.5倍和55.9%。

群众积极参与冰雪运动，增加户外运动时间，间接提升户外游玩等娱乐消费需求。数据显示，今年一季度，崇礼、延庆娱乐业销售收入同比分别增长15.4倍和1.6倍，其中崇礼、延庆游乐园服务销售收入同比分别增长32.3倍和15.9倍，成为带动娱乐业增长的重要因素。同时，冰雪运动快速发展带动相关的体育用品购买需求上升，一季度崇礼、延庆体育用品及器材销售收入同比分别增长61.6%和47.3%。

2015年7月，北京赢得了2022年冬奥会和冬残奥会举办权。为助力办好奥运会并推动相关产业发展，党中央、国务院出台了一系列税费支持政策，税务总局会同财政部、海关总署认真贯彻落实。真金白银的税费优惠，成为支持冬奥筹办举办的硬核力量，给涉奥主体带来实实在在的获得感。

记者梳理发现，2017年、2019年，我国针对北京冬奥组委和冬残奥组委、国际奥委会和国际残奥委会、其他赛会参与主体和人员，分2批发布16项税费支持政策，涵盖增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等14个税费种，全方位覆盖冬奥会筹办举办过程的各环节，圆满兑现《北京2022年冬季奥林匹克运动会和残奥会申办报告》和《2022年冬季奥林匹克运动会主办城市合同》作出的税收承诺。

相关政策发布后，税务部门及时会同有关部门编写发布各项配套措施及操作指引，确保政策落实落细落好。如：配合北京冬奥组委编写了《2022年冬奥会和冬残奥会税收指南》，组织编写了《北京2022年冬奥会和冬残奥会及其测试赛增值税退税操作指引》等退税指南；会同财政部、海关总署先后制发2批享受冬奥会退税等优惠政策的企业清单，帮助企业及时充分享受税费优惠政策。

(责编：李楠桦、吕骞)