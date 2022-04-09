人民网北京4月9日电 （黄盛）今日，中国上市公司协会第三届会员代表大会在京召开。中国证监会主席易会满在会上表示，稳中向好、稳中有进的资本市场将始终是上市公司高质量发展的强大支撑。无论现在还是将来，资本市场的改革发展都将坚持“四个不变”，为上市公司攻坚克难、勇毅前行提供不竭动力。

易会满表示，资本市场坚定深化改革的方向不会变，将扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地，以注册制改革为牵引，统筹推进资本市场基础制度建设、法治体系完善、监管转型与能力提升等重点改革任务落地见效，进一步增强基础制度的适应性包容性，持续优化市场结构和生态，更好发挥资本形成和资源配置功能。

“资本市场高水平开放的步伐不会变。”他说，将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措，稳步扩大沪深港通标的范围，推动沪伦通机制拓展优化，稳步扩大商品和金融期货市场双向开放，进一步丰富国际化品种供给，全面提升资本市场制度竞争力。加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市渠道畅通，支持我国企业依法合规利用两个市场、两种资源更好发展。

易会满表示，证监会按照“尊重国际惯例、遵守国内法规”的原则，推动中美审计监管合作取得成果，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境；加强内地与香港资本市场的务实合作，助力维护香港国际金融中心地位。

易会满表示，资本市场落实“两个毫不动摇”方针的坚定态度不会变，在继续大力支持国资国企改革、做强做优做大国有资本的同时，坚定不移支持民营企业创新转型、健康发展。目前，民营上市公司数量已超过3000家，家数占比约2/3，近年来新上市的公司中民企已占到八成以上。

“我们将致力于为不同所有制企业打造更公平的竞争环境，通过股票、债券、基金、REITs、期货期权等多种工具，更好支持民营企业发展，推动优质民企融资提速扩面。”他说。

易会满表示，资本市场凝聚合力保持健康平稳发展的态势不会变，实践再次证明，发挥合力创造良好预期是资本市场运行的内在要求，也是市场各参与方良好的愿望。要坚持市场化、法治化、国际化原则，注重发挥合力，持续关注和解决大家的关切，加强预期管理，共同营造资本市场的良好发展环境。

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