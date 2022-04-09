人民网北京4月9日电 （记者王震）今天上午，中国上市公司协会第三届会员代表大会在京召开。会上，证监会主席易会满表示，加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市渠道畅通。

易会满指出，稳中向好、稳中有进的资本市场将始终是上市公司高质量发展的强大支撑。无论现在还是将来，资本市场改革发展将坚持“四个不变”：资本市场坚定深化改革的方向不会变；资本市场高水平开放的步伐不会变；资本市场落实“两个毫不动摇”方针的坚定态度不会变；资本市场凝聚合力保持健康平稳发展的态势不会变。

针对推动资本市场高水平开放，易会满表示，证监会将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措，稳步扩大沪深港通标的范围，推动沪伦通机制拓展优化，稳步扩大商品和金融期货市场双向开放，丰富国际化品种供给，全面提升资本市场制度竞争力。加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市渠道畅通，支持我国企业依法合规利用两个市场、两种资源更好发展。按照“尊重国际惯例、遵守国内法规”的原则，推动中美审计监管合作取得成果，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境。加强内地与香港资本市场的务实合作，助力维护香港国际金融中心地位。

(责编：王震、吕骞)