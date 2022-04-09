中国证监会主席易会满在会议上讲话。来源：证监会

人民网北京4月9日电 （黄盛）今日，中国上市公司协会（以下简称“协会”）第三届会员代表大会在京召开。中国证监会主席易会满在会上讲话，详细阐述了上市公司的发展态势、当前机遇与挑战，以及推动上市公司高质量发展的方向。

易会满表示，作为我国4800多万户企业中的优秀代表，上市公司要遵循公众公司的特点和发展规律，坚守“四个敬畏”原则和“四条底线”的基本要求，着力提升“五种能力”，探索高质量发展路径。

在巩固上市公司治理能力上，易会满表示，要通过构建有效的治理机制和内控制度，平衡好股东与管理层、大股东与中小股东、公司与其他利益相关者的关系，形成健全的激励约束机制，为企业价值创造提供保障。

“近年来，财务造假、大股东侵害上市公司利益、‘双头’董事会治理僵局等乱象屡见不鲜，归根结底就是公司治理出了问题。”易会满说，提升上市公司的治理水平，一方面要靠法治“硬手段”，推动制定《上市公司监督管理条例》等法律法规，完善独立董事制度安排，进一步明确相关方权责关系，促进形成规范、有效的治理机制；另一方面，要靠“软约束”，倡导最佳实践，加强自律管理，发挥优秀公司示范引领作用，推动公司治理水平有更大提升。

在增强上市公司竞争能力上，易会满认为，资本市场既有大而优的行业“巨头”，也有小而美的细分市场冠军，无论哪种类型，都要聚焦主业。

“近年来，一些上市公司违背经济规律，盲目铺摊子、上项目、乱投资，业务多而不精、规模大而不强。有的因过度多元化、金融化导致主业空心化、脱实向虚，面临较大风险，给股东利益和市场稳定带来不利影响。我们将继续完善资本市场制度规则，引导上市公司聚焦主业、稳健发展，着力提升发展的效率和效益。”易会满说，要坚持扶优限劣的监管导向，对于主业突出、竞争能力强的头部企业，进一步支持其做优做强，发挥示范带动作用；对于片面追求多元发展的，严格监管其并购重组和融资行为；对于主业萎缩、不具备持续经营能力的“空壳”“僵尸”企业，严格执行强制退市制度，坚决推动出清。

在提升上市公司创新能力上，易会满分析说，近年来，我国上市公司创新能力加速提升，但总体仍不充分、不平衡，研发支出前100名的上市公司投入总额占到全部上市公司的近一半，很多公司创新能力还有较大提升空间，研发强度也有不小差距。

“我们将以全面实行股票发行注册制为契机，进一步增强发行上市、再融资、并购重组等基础制度对科技创新的适配性，发挥好私募股权和创投基金支持创新的战略性作用，完善债券市场对科技企业的融资支持机制，推动科技、资本和产业高水平循环。”易会满认为，上市公司也要不断强化创新主体地位，利用好资本市场支持创新的各类工具，坚持守正创新，切实增强科技“含量”，成为原始创新和新兴技术的重要发源地，引领经济转型升级。

在提高上市公司抗风险能力上，易会满要求，上市公司要努力练好内功，把勇于创新、敢于创新的企业家精神和防范风险的机制建设结合起来，不断增强公司韧性。“高债务、高杠杆是企业最大的风险源之一，部分上市公司及大股东通过表内外、场内外、本外币等方式盲目融资加大杠杆，爆发风险、步入困局，教训极为深刻，必须引以为戒。我们将进一步提升风险监测和识别能力，推动信息共享，及早发现苗头性、趋势性问题。”易会满表示，将健全有效的债券融资约束机制，强化场内外股票质押融资业务一致性监管，支持上市公司通过重组、重整等方式稳定杠杆、化解风险，推动上市公司稳健发展。

在提升上市公司回报能力上，易会满表示，上市公司要继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升投资者的获得感。同时还应加强对其他利益相关者诉求的关注，努力为员工搭建更好的发展平台，为客户创造更好的产品，为债权人提供更坚实的履约保障，为国家贡献更多的税收，为人民群众留下更好的生态环境，在与社会的良性互动中实现更高质量的发展。

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