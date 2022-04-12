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交通运输部：迅速开展全国高速公路服务区和收费站关停情况自查自纠工作

2022年04月12日18:38 | 来源：人民网
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人民网北京4月12日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为深入贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，进一步统筹做好新冠肺炎疫情防控和公路保通保畅工作，服务经济社会健康发展，4月11日，交通运输部紧急部署各地交通运输主管部门迅速开展高速公路服务区和收费站关停情况自查自纠工作。

根据部署，各省级交通运输主管部门要组织有关单位，立即对本区域内关停的高速公路服务区、收费站开展全面排查。对未经省级联防联控机制（领导小组、指挥部）批准的，要立即开展重新审核，逐条核实、逐条规范。对不符合关停要求的，要立即恢复正常运行。对符合关停要求并经省级联防联控机制（领导小组、指挥部）批准关停的，要及时向社会公布关停信息、关停原因、拟采取措施、预计开通时间和绕行方案等相关信息，同时，采取有效措施，尽快恢复使用。关停期间，高速公路服务区要继续保留加油、如厕等基本公共服务功能，满足群众基本服务需求。

各地高速公路服务区和收费站关停情况将统一汇总，并通过交通运输部政府网站向社会公布。

(责编：王连香、高雷)

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