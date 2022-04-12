人民网北京4月12日电 （记者王震）12日，国新办就加快政府债券发行使用有关情况举行国务院政策例行吹风会。财政部副部长许宏才在会上表示，今年地方政府专项债券发行使用工作起步早、动作快，进度明显快于往年，用于项目建设的专项债券额度已全部下达。

许宏才介绍，去年12月财政部提前下达地方2022年新增专项债券额度1.46万亿元。3月30日，财政部又向各地下达了剩余的新增专项债券限额。目前，各地正抓紧履行预算调整程序，将新下达限额尽快分解至市县。

在发行方面，截至2022年3月末，各省份基本都已组织开展了提前下达额度的发行工作，累计发行约1.25万亿元，占提前下达额度的86%；各级财政部门累计向项目单位拨付债券资金8528亿元，占已发行新增专项债券的68%。

许宏才表示，今年实施更大规模退税减税政策，考虑到会给地方财政带来一定的减收，中央财政在正常转移支付保持较高增幅的基础上，安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付。其中，比较大的是企业留抵退税政策落实，也在转移支付当中作出安排。

下一步，财政部将进一步指导地方加快专项债券发行使用工作，支持各地保证财政支出强度，更好发挥专项债券拉动有效投资的积极作用。同时，确保退税减税政策落实、地方财政平稳运行、兜牢基层“三保”底线，着力稳定宏观经济大盘。

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