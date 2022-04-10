人民网北京4月10日电 （记者乔雪峰）近期全国本土疫情多点频发，疫情防控形势严峻、任务繁重。部分地区对货运车辆采取层层加码、一刀切的通行管控措施，部分高速公路服务区关停，部分公路防疫检测站拥堵，造成货运受阻、物流不畅，部分地区生产生活物资供应受到影响，社会各方高度关注。

党中央、国务院高度重视统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，要求促进国际国内物流畅通，全力保障货运物流特别是重要生产生活物资运输畅通，维护产业链供应链稳定。4月7日，交通运输部召开物流保障协调工作机制会议，国家发展改革委、工信部、公安部、商务部、卫健委等机制成员单位参加会议，会议研究部署了做好货运物流保通保畅工作。

会议指出，统筹做好疫情防控和物流保通保畅工作，是打赢新一轮疫情防控大仗硬仗的紧要任务，是保障产业链供应链安全稳定，维护人民群众正常生产生活秩序的重要基础。要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，立足全局，科学施策，协调联动，狠抓落实，全力以赴保障货运物流高效畅通。

据介绍，针对目前出现的部分地区货运物流不通不畅问题，交通运输部、公安部等部门加强统筹调度，督促指导各地科学规范设置公路防疫检查点、分类精准实施通行管控、完善货车司机服务保障，全力做好医疗、民生、能源、农资等重点物资运输保障工作，取得初步成效。但部分地区政策落实不到位、层层加码的问题仍然存在，长三角等部分涉疫地区物流运行不畅问题较为突出，必须采取更加切实有效措施，着力打通堵点卡点，保证全国物流运行顺畅，加强货车司机服务保障。

针对当前货运物流存在的突出问题，交通运输部立即部署落实务实有效举措，确保“一断三不断”（“一断”是指坚决阻断病毒传播渠道；“三不断”是公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断），切实维护人民群众正常生产生活秩序。

交通运输部相关负责人表示，一是严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检测点，严禁擅自关停高速公路服务区，确保全国交通运输干线畅通。二是要建立统一格式、全国互认、办理便捷的通行证制度，确保通行证全国通行。三是要依法依规制定通行管控措施，不得层层加码、一刀切，确保通行管控政策统一。四是要及时为货车司机提供餐饮、如厕等基本生活服务，加密设置核酸检测点，确保货车司机服务措施到位。五是要加强区域协同、信息互通，做到统一汇总，及时发布，确保管控信息互联共享。

会议要求，要加强路网监测调度，健全部省站三级联动调度机制，及时调度拥堵缓行收费站。要加强路网运行信息发布，引导公众合理规划出行。要加强对各地统筹调度，压实地方主体责任，“一事一协调、一事一处理”，确保各项措施有效落实，确保问题有效解决，切实保障货运物流畅通和产业链供应链安全稳定。

会后，物流保障协调工作机制办公室及交通管控与运输保障专班，与长三角、东三省等重点涉疫地区开展多轮视频会商，加强统筹调度，督促政策落实，强化保通保畅，加强服务保障，全力做好重点物资运输工作，进一步维护经济社会发展和人民群众正常生产生活秩序。

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