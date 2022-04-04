本报记者 叶 子

山东青岛国际会议中心的一台机器人正制作咖啡。

新华社记者 李紫恒摄

手上戴着智能手表，家里装着智能门锁，扫地用智能机器人，就连宠物猫也用智能猫砂盆……目前，智能手机之外，各种各样的智能终端进入日常生活。商务部统计数据显示，2021年，生活智能设备销售额同比增长90.5%；智能腕表、智能眼镜等智能穿戴用品销售额同比分别增长36.3%、26.8%。智能生活产品渐成生活消费新趋势。

日常生活更便捷

“安装简单、操作便捷，既是门铃，又是监控，一举两得！”说起最近安装的智能猫眼，北京市朝阳区的“90后”居民何女士非常满意。这款产品是经朋友推荐后购买的，何女士说，“监测到有人时它会自动拍照，没人时不会拍，非常智能，也节省内存空间。”

当“90后”“95后”成长为家装消费主力军，他们对智能家居的接受和需求程度大幅提高。记者发现，从智能晾衣竿、智能音箱、智能冰箱等智能单品，到智能影音系统、智能安防系统、智能洗浴系统、智能照明系统以及更全面的全屋智能场景，许多品牌已建立起种类齐全的产品体系，能满足消费者打造“智慧家”的需求。

记者了解到，全屋智能属于升级型消费，市场潜力很大。2021年，天猫平台上的全屋智能行业品牌数量增长超过1倍，销量也在高速增长。过去一年，小米和米家销售同比增长超过400%，华为智能家居生态品牌华为智选、智能门锁知名品牌凯迪仕、智能家居知名品牌欧瑞博等均实现了全年销量翻倍增长。

根据亿欧智库等第三方机构报告，预计未来5年，中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，到2025年市场出货量将接近5.4亿台，市场规模接近1万亿元。近年来，各大品牌纷纷入局智能家居行业，意味着具备潜力的全屋智能市场即将迎来爆发，家装行业将从“美装”到“美装+智装”升级。

沉浸应用更有趣

据悉，2021年全球智能手表出货量为1.275亿块，同比增长28.31%。从区域市场看，中国占比24%，排名第二，仅次于北美，并且是儿童智能手表的最大市场。

接电话、发信息、测心率……戴上智能手表，人们不只是看时间。与之类似，商家推出的智能眼镜、智能鞋等智能穿戴产品，也不再单纯为了让消费者看得更清楚、走得更舒服。在年轻人聚集的知识问答社区知乎上，一些博主的智能眼镜测评短视频里，智能眼镜能实现通话、导航、拍照、翻译等功能，吸引网友观看和讨论。

在“互联网+医疗健康”、智慧医疗、远程医疗等背景下，智能可穿戴设备迎来发展黄金期。基于智能硬件获得的医疗数据，可以实现干预治疗和全生命周期的健康管理。

在智能穿戴设备里，还有一类备受关注的VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、XR（扩展现实）设备，如VR一体机、分体式VR/AR眼镜、MR（混合现实）/VR头盔等。记者了解到，目前AR、XR硬件的用户主要是一二线城市里有高购买力的数码科技爱好者，他们对数码科技创新类产品表现出很强的好奇心和探索欲，希望在消费中完成自我表达。随着硬件的使用体验、场景适配的多元化和内容生态的丰富度不断提升和完善，XR设备等有望成为新一代大众化消费电子产品，在沉浸式培训、仿真模拟训练、远程办公协作等领域发挥重要作用。

市场前景更宽广

纵观不同类型的智能设备，都已比其最初面世时获得了不小发展和进步，较好满足了人们对品质生活的期待。中国信息通信研究院3月最新发布的《中国信息消费发展态势报告（2022年）》显示，智能产品持续向更高性能升级，传统领域智能化转型不断深入。

以教育领域为例，教育类智能硬件向多样化、集成化方向发展。不同于早期的点读笔、智能手表、早教机等产品形态，市场上出现了智能作业灯、错题打印机、教育电子纸等新型终端。多功能集成的教育智能硬件也层出不穷，如字节跳动推出配置摄像头的智能作业灯，依托人工智能、文字识别等技术，可以完成智能查词、英语跟读、计算题讲解等功能。华为与网易合作开发的“华为智选有道智能词典笔”，通过接入华为生态链系统，实现词典笔与手机、平板、电视等智能终端互联互通。

中国网民规模已突破10亿，从区域看，农村互联网基础设施不断完善，下沉市场商机巨大；从人群看，年轻一代的用户对于科技新产品的消费意愿更强，广大“银发族”触网潜力无限。随着软硬件产品的性能提升、消费观念的悄然改变，真正满足消费者新需求的智能硬件自然会受到欢迎，智能产品市场前景宽广。

(责编：杨曦、杨迪)