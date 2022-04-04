人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

场景适配多元，内容生态丰富

你的生活更智能了吗？

本报记者 叶 子
2022年04月04日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　山东青岛国际会议中心的一台机器人正制作咖啡。
　　新华社记者 李紫恒摄

　　手上戴着智能手表，家里装着智能门锁，扫地用智能机器人，就连宠物猫也用智能猫砂盆……目前，智能手机之外，各种各样的智能终端进入日常生活。商务部统计数据显示，2021年，生活智能设备销售额同比增长90.5%；智能腕表、智能眼镜等智能穿戴用品销售额同比分别增长36.3%、26.8%。智能生活产品渐成生活消费新趋势。

　

　　日常生活更便捷

　　“安装简单、操作便捷，既是门铃，又是监控，一举两得！”说起最近安装的智能猫眼，北京市朝阳区的“90后”居民何女士非常满意。这款产品是经朋友推荐后购买的，何女士说，“监测到有人时它会自动拍照，没人时不会拍，非常智能，也节省内存空间。”

　　当“90后”“95后”成长为家装消费主力军，他们对智能家居的接受和需求程度大幅提高。记者发现，从智能晾衣竿、智能音箱、智能冰箱等智能单品，到智能影音系统、智能安防系统、智能洗浴系统、智能照明系统以及更全面的全屋智能场景，许多品牌已建立起种类齐全的产品体系，能满足消费者打造“智慧家”的需求。

　　记者了解到，全屋智能属于升级型消费，市场潜力很大。2021年，天猫平台上的全屋智能行业品牌数量增长超过1倍，销量也在高速增长。过去一年，小米和米家销售同比增长超过400%，华为智能家居生态品牌华为智选、智能门锁知名品牌凯迪仕、智能家居知名品牌欧瑞博等均实现了全年销量翻倍增长。

　　根据亿欧智库等第三方机构报告，预计未来5年，中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，到2025年市场出货量将接近5.4亿台，市场规模接近1万亿元。近年来，各大品牌纷纷入局智能家居行业，意味着具备潜力的全屋智能市场即将迎来爆发，家装行业将从“美装”到“美装+智装”升级。

　　沉浸应用更有趣

　　据悉，2021年全球智能手表出货量为1.275亿块，同比增长28.31%。从区域市场看，中国占比24%，排名第二，仅次于北美，并且是儿童智能手表的最大市场。

　　接电话、发信息、测心率……戴上智能手表，人们不只是看时间。与之类似，商家推出的智能眼镜、智能鞋等智能穿戴产品，也不再单纯为了让消费者看得更清楚、走得更舒服。在年轻人聚集的知识问答社区知乎上，一些博主的智能眼镜测评短视频里，智能眼镜能实现通话、导航、拍照、翻译等功能，吸引网友观看和讨论。

　　在“互联网+医疗健康”、智慧医疗、远程医疗等背景下，智能可穿戴设备迎来发展黄金期。基于智能硬件获得的医疗数据，可以实现干预治疗和全生命周期的健康管理。

　　在智能穿戴设备里，还有一类备受关注的VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、XR（扩展现实）设备，如VR一体机、分体式VR/AR眼镜、MR（混合现实）/VR头盔等。记者了解到，目前AR、XR硬件的用户主要是一二线城市里有高购买力的数码科技爱好者，他们对数码科技创新类产品表现出很强的好奇心和探索欲，希望在消费中完成自我表达。随着硬件的使用体验、场景适配的多元化和内容生态的丰富度不断提升和完善，XR设备等有望成为新一代大众化消费电子产品，在沉浸式培训、仿真模拟训练、远程办公协作等领域发挥重要作用。

　　市场前景更宽广

　　纵观不同类型的智能设备，都已比其最初面世时获得了不小发展和进步，较好满足了人们对品质生活的期待。中国信息通信研究院3月最新发布的《中国信息消费发展态势报告（2022年）》显示，智能产品持续向更高性能升级，传统领域智能化转型不断深入。

　　以教育领域为例，教育类智能硬件向多样化、集成化方向发展。不同于早期的点读笔、智能手表、早教机等产品形态，市场上出现了智能作业灯、错题打印机、教育电子纸等新型终端。多功能集成的教育智能硬件也层出不穷，如字节跳动推出配置摄像头的智能作业灯，依托人工智能、文字识别等技术，可以完成智能查词、英语跟读、计算题讲解等功能。华为与网易合作开发的“华为智选有道智能词典笔”，通过接入华为生态链系统，实现词典笔与手机、平板、电视等智能终端互联互通。

　　中国网民规模已突破10亿，从区域看，农村互联网基础设施不断完善，下沉市场商机巨大；从人群看，年轻一代的用户对于科技新产品的消费意愿更强，广大“银发族”触网潜力无限。随着软硬件产品的性能提升、消费观念的悄然改变，真正满足消费者新需求的智能硬件自然会受到欢迎，智能产品市场前景宽广。

(责编：杨曦、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
设计时速350公里！济莱高铁开始铺轨
　　人民网北京4月3日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，济南至莱芜高速铁路（以下简称济莱高铁）开始铺轨。据介绍，济莱高铁全长117.49公里，设计时速350公里，起自济南东站，止于钢城站，沿线设济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城6座车站。…
大规模留抵退税政策实施 “真金白银”提振市场主体信心
　　4月1日，河北税务部门在增值税留抵退税新政实施首日为申请退税的纳税人成功开出了税收收入退还书，人民银行国库部门将税款打到企业账户。这标志着增值税留抵退税新政在河北省成功落地，也为大规模留抵退税政策实施拉开序幕。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部