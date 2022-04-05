本报记者 强郁文

数据来源：农业农村部

制图：张丹峰

红日初升，乡间小道伸向稻田尽头。清风徐来，吹落矮冬青上的雨痕。白鹭舒展身姿，亮翅于田埂。郊野，春意正浓。

不远处，湖北武汉市黄陂区港湾村永旺农机专业合作社00后农机手陶哲坐在拖拉机驾驶室内轻点屏幕。机器尾部，旋耕犁具缓缓下降，按照设定的马力开始作业。这位大学刚毕业的年轻人说：“智慧农机让春耕变成了一件令人愉悦的事。”

耕

自动驾驶，耕作科学高效

套上塑胶靴，陶哲跳下车，深一脚浅一脚地走出水田。驾驶室内空无一人，只剩方向盘兀自转动，留下笔直的车辙。

几天前，陶哲开着拖拉机，在矩形地块四个顶点处分别做了定位。拖拉机上方竖立一块可触摸智能屏，显示出四角的经纬度坐标；机身安装的无人驾驶系统即刻便根据地块形状生成耕作路线。

“只要在屏幕上调试好参数，选中地块一键启动，机器就会自动按照规划的路线耕作土地，不需其他任何人工操作。”陶哲说。

拖拉机转弯时，犁具抬升，不一会儿，又慢慢落下。看着记者疑惑的眼神，陶哲笑着介绍，这是由于机器配备了液电控制技术，调头时自动提升犁具，保护稻田边缘免受损坏。

顺着陶哲手指的方向望去，小草掩映的石碑上刻着一行红字：高标准农田。

合作社理事长胡丹告诉记者，过去，田埂把土地分割成形状不一的零散田块，1亩水田有5%的面积是田埂，大型农机作业不便施展，转弯、后退都是难题。

2015年，合作社流转的5000亩土地入选国家农业综合开发土地治理项目，田埂被推平、机耕道拓宽，分水口、过路涵管修葺一新，“小田”变“大田”，农机“活”了起来，再也不用担心被困在地里。

田中积雨增大了机器的阻力。若是驾驶传统农机，需要农机手不断调整农具高度和转速，还容易开得弯弯曲曲，难以平整地面。

“土地翻得深，黄土变成金。”胡丹说，地面耕得不深、不平，灌溉就受到影响，从而降低产量。现在，在导航设备的指引下，自动驾驶拖拉机沿直线路径行驶，误差精度不超过2.5厘米。

12分钟后，面积3亩的地块耕作完毕，作业效率比传统农机提高了近20%。经过旋耕，成块的土壤被搅成细碎的泥浆，待地温上升，就能插秧了。

种

智能育秧，质量精准调控

日头开始旺起来。

完成耕作任务，陶哲走向稻田附近的集中育秧大棚。“种子变成秧苗，要经过浸泡、催芽、育秧三个环节。”

稻种娇贵。水太多会泡烂，水太少会干枯；温度低了不发芽，温度高了芽烧光。胡丹的父亲胡荣华是种田“老把式”，“过去一到种子发芽的日子，我晚上得睡在地里，生怕稻种冻了、渴了。现在我们可以放心地睡大觉啦。”

原来，合作社添置了两台智能催芽机，每台可放置200公斤种子。催芽机装有传感器，控制内部温度和湿度，温湿度会精确出现在屏幕上。打开开关，桶状的催芽机自动旋转，使种子均匀受热。一旦监测到种子缺水，催芽机会发出语音播报，随后进行加水。

经过24小时浸泡、12小时催发，稻种冒出青色的尖尖。

掀开帘子，育秧大棚里热气蒸腾。陶哲把秧盘在自走式育秧播种机上摞成小山，“秧盘像个方形‘汉堡包’，包含土壤、有机肥等好几层。”装土、压沟、撒种、覆土，播种机一气呵成，秧盘被一排排码在地面。

打开水闸，小吊灯式样的喷滴灌设备开始喷水。陶哲介绍，一个月后，这些秧苗能长到约20厘米高。把秧盘直接放到全自动插秧机的苗箱里，10天就能插完千亩农田，“插秧机也可以实现无人驾驶，只需一人放秧，又快又省力。”

育秧大棚是个立体空间，怎样利用设施农业提升空间利用率，胡丹思索已久。最近，武汉市农业科学院研发出一种旋转式多层苗床，利用可变速传动装置，在固定工位完成上架、施肥、巡检，能耗极低。胡丹考察后，马上拍板决定引进。

“过段时间，多层苗床就可以投用了，空间利用率能比现在的单层秧盘至少提高5倍。”胡丹说。

管

高效管理，建设无人农场

午后，阳光炙热。

水泥路边，油菜花海金黄灿烂，与波光粼粼的湖面相映成趣。

要让作物长得好，田间管理至关重要。陶哲说，合作社有两台农用植保无人机开展大面积飞防，用于除草、防病害。

展开机臂，调整桨叶。启动遥控，旋翼嗡鸣，无人机腾空而起，按照规划好的路线飞行。药水向下喷洒，近百亩油菜地，只用1小时就完成作业。

将植保无人机送入仓库，陶哲回到上午机耕的稻田边，向专业人员学习使用低空测绘遥感无人机拍摄地势情况。

广州极飞科技有限公司项目顾问刘付碧在手机上创建任务，“以‘井’字形交叉飞行拍摄，让三维图片更清晰。”无人机接收指令，图片数据实时传送到手机上。

打开电脑中的智慧农业系统，对采集到的影像与高程数据展开三维建模，一张地势分析图便呈现在眼前。

“冷色调代表地势低，暖色调代表地势高。绘制一条线段，系统分析出线段剖面数据，获取高差值。图中看到，经过无人拖拉机耕作过的地块很平整。”刘付碧说，在智慧农业系统中，每个地块都有自己的二维码档案，农田中的一切作业过程都可追溯，便于用数据辅助生产决策。

刘付碧此行的目的，是为合作社建设“无人农场”提供支持。

以灌溉为例。无人机拍摄的高清底图显示，一条小河穿行于田间。给农作物浇水时，通过泵阀沿着管道将河水抽到位置较高的蓄水池，池水无法自流到的地方还需要人工抽水。

春耕期间用水量大，刘付碧认为，这种灌溉方式有些繁复，应该通过流程优化，设计出一条更便捷的灌溉路径。配合田地中安装的物联网传感器，当监测到秧苗需要浇水时，系统发出预警，泵站远程开启，自动控制水位，实现无人化管理。

一旁的陶哲听得认真。除了使用智能农机，陶哲还在计划学习编程，对智慧农业系统进行部分定制化改造，以满足不同农事的需要。“我的目标是成为‘农业工程师’。”陶哲雄心勃勃。

“这就是未来农业的趋势——智能农机与数字信息技术深度融合，人、机、物、资一体，实现农业数字化转型。”刘付碧说。

《 人民日报 》（ 2022年04月05日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)