人民网记者 杜燕飞

4月3日，清明节假期第一天，国家能源集团准能集团哈尔乌素露天煤矿主采区卡车轰鸣，采掘队运行四班前装机司机田鹏冲正绕着前装机进行细致地点检，确保设备时刻保持最佳生产状态。

“一季度生产任务重，时间紧，我们从吃饭等各个方面节省时间，就是为了多上一车煤，交班时候采取热交接，延长作业时间，保证上煤任务的接续。”田鹏冲说，一季度自己单班完成上煤产量40万吨，装车2000多车。

乌海能源老石旦煤矿井下采面工作现场。受访者供图

而这正是煤炭企业做好能源保供工作的一个缩影。以国家能源集团为例，该集团新闻发言人张玉新7日表示，今年一季度，集团安全生产形势总体平稳，生产煤炭1.52亿吨，同比增长6.7%；煤炭销量1.96亿吨；发电量完成2742亿千瓦时，其中，火电发电量完成2352亿千瓦时，同比增长6.7%；两港自有煤炭装船量完成5922万吨，船舶煤炭运输量完成5604万吨，同比增长13.3%，助力国民经济稳增长。

一直以来，富煤贫油少气是我国的基本国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变，煤电在保障我国能源安全方面仍将发挥基础和兜底作用。《2022年能源工作指导意见》指出，今年要以保障能源安全稳定供应为首要任务，加强煤炭煤电兜底保障能力。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺认为，当前，煤电提供了我国60%以上的发电量，在保障现阶段电力供应中仍起着重要的压舱石作用。在实现碳达峰、碳中和的过程中，要发挥煤电兜底保供、灵活调节作用，确保我国电力系统安全运行。

“下一步，我们将会同相关部门、煤炭主产区和重点企业多方面完善煤炭产供储销体系，进一步释放优质煤炭产能，强化煤矿生产调度，力争全国煤炭日产量稳定在1200万吨以上，确保产能合理、产量充裕，运销畅通，安全保供。”国家发改委有关负责人表示。

与此同时，科技在煤炭企业能源保供中也发挥着重要作用。在神东煤炭，21个智能综采工作面、5个智能掘进工作面为能源安全保供全面赋能；110部胶带机实现无人值守，作业机器人和巡检机器人技术取得突破；建成了煤炭行业首个生产大数据仓库；神东基石可视化系统，支撑了一体化集中管控、智能化高效协同业务；朔黄铁路使用移动闭塞技术，列车平均发车间隔由11分钟缩短至7.3分钟，年运量增加4000万吨，信号系统设备运维成本降低20%……

值得一提的是，在去冬今春能源保供期间，龙头煤炭企业的稳价稳市作用凸显：中煤集团坚持煤炭中长期合同制度和“基准价+浮动价”的长协定价机制，开展外购煤中长期合同资源作为稳定供应的有益补充，为中小企业提供集、散、储、运、销服务；国家能源集团严格执行国家限价政策，维护煤炭供应主渠道价格稳定，开展煤炭中长期合同签订及履约自查工作，优先保障发电供热等民生用煤，妥善应对供暖季用煤高峰，资源直接进终端、进电厂，减少中转环节，持续稳价稳市稳预期……

今年2月份国家发改委印发的《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》指出，要引导煤炭价格在合理区间运行,完善煤、电价格传导机制，健全煤炭价格调控机制。

“当前，完善煤炭市场价格形成机制具有十分重要的意义。”国家发改委价格司司长万劲松表示，一是稳预期，引导市场形成合理煤价预期，遏制投机资本恶意炒作，防止煤炭价格大起大落；二是稳供应，支持煤矿稳定生产、支持煤电平稳出力，更好发挥煤炭作为基础能源的兜底保障作用，维护国家能源安全；三是稳经济，推动上下游行业协同发展，引导煤炭价格进一步合理回落，稳定下游企业用电用煤的成本，促进经济平稳运行。

(责编：乔业琼、吕骞)