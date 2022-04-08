人民网北京4月8日电 （记者王震）近日，国务院召开常务会议，决定新开工一批条件成熟的水利工程。4月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，财政部农业农村司负责人姜大峪在介绍2022年水利工程建设情况时表示，今年将通过一般公共预算安排1507亿元，其中水利发展资金达到606亿元；通过政府性基金安排572亿元，为今年扩大水利投资创造了有利条件。

姜大峪表示，地方政府债券也加大对水利项目的支持力度。在支持重点上，坚持目标导向、结果导向，体现“三个聚焦”：

一是聚焦短板弱项，加大小型水库除险加固和维修养护支持力度，支持相关地区提升小型水库安全监测能力，变被动应对为主动防控。

二是聚焦重点领域，对南水北调后续工程予以积极支持；同时，加大新建小型水库支持力度，促进农村供水安全提档升级。

三是聚焦重点区域，支持相关地区加强水系连通及水美乡村建设、中小河流治理、河湖管护等重点工作，建设造福人民的幸福河。

姜大峪指出，在加大力度的同时，中央财政还进一步完善激励约束机制，督促地方落实投入责任。下一步，将按照预算法要求，抓紧下拨相关资金，支持地方加快推进水利项目建设。

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