刘 垠

近日，财政部、税务总局、科技部发布的《关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》指出，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

就在一个月前，李克强总理在政府工作报告中提到，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%。

那么，什么是加计扣除？比例提高到100%后，企业究竟能享受到什么实惠？就此，科技日报记者请专家解疑释惑。

“这是创新驱动发展战略下激励企业增加研发投入的重要举措，也是应对新冠疫情对实体经济造成不利影响的实招。”中国科学技术发展战略研究院研究员魏世杰说，当前，新冠疫情对中小企业造成的冲击较大，更大力度的减税政策能减轻中小企业负担，也能进一步激励中小企业加大研发费用投入，支撑中小企业在特殊时期养精蓄锐。

2017年，我国推出允许科技型中小企业享受75%研发费用加计扣除政策；2021年起，制造业企业可享受100%研发费用税前加计扣除。

“此次政策将优惠辐射到科技型中小企业，将研发费用加计扣除比例提至100%，体现了国家对科技型中小企业的针对性支持。”中国科学院科技战略咨询研究院研究员薛薇告诉科技日报记者，此举会进一步降低企业研发投入成本，通过税收激励支持企业提升技术创新能力，激发市场主体更强的创新活力。

“加计扣除的核心在于‘加计’，准确来说应该是‘加’，即在计算应纳税所得额时原本应该据实扣除的‘费用’，现在可以多扣一些。”魏世杰表示，因为费用加计扣除了，应纳税所得额就相应减少了。研发费用加计扣除中所说的“扣除”，就是企业所得税法提到的“各项扣除”部分，具体为企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。

薛薇进一步解释说，《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》明确，研发费用包括：人员人工、直接投入、无形资产摊销、折旧、“三新”（新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试用费以及勘探开发技术的现场试验费）、其他相关费用等。

记者从科技部火炬中心获悉，截至2021年12月31日，我国科技型中小企业达到32.8万家。加计扣除比例从75%提至100%，到底能给这些企业带来多少实惠？

薛薇就此算了一笔账：假如科技型中小企业符合条件的研发费用投入为200万元，如按之前75%比例加计扣除，可在税前实际扣除350万元；比例提至100%后，可在税前实际扣除400万元。这意味着，企业的加计扣除比例提高了25%，加计扣除额就会提高50万元，按照科技型中小企业适用25%企业所得税率来算，企业相较以前可以少纳税50×25%=12.5万元。

“提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例、扩大增值税期末留抵退税等政策，对减轻中小微企业的纳税负担有很大效果。”但魏世杰坦言，所得税优惠政策要彰显效力，还有赖于企业的盈亏状况，“假如一家企业处于亏损状态，那么所得税优惠政策就很难即时显效，这个问题在困难时期尤为凸显。”

对此，薛薇深有同感。她建议，还可以加大探索对亏损中小企业的税收返还方式，“这实际上把税收优惠变成了财政补贴，中小企业亏损时也就能立刻得到输血”。

“建议增值税期末留抵退税政策落实得更快一些，以尽快缓解中小企业资金压力。”魏世杰说，之前的调研发现，科技型中小企业认为阻碍创新的最大问题是资金问题，特别是外部资金问题。“我国还可考虑直接资助科技型中小企业研发资金，比如科技型中小企业技术创新基金，就曾经发挥了非常好的效果。”他说道。

(责编：王震、陈键)