人民网北京4月18日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会消息，今年一季度，我国汽车制造业工业增加值同比增长4.0%。其中，3月汽车制造业工业增加值同比下降1.0%。

2022年3月，汽车类零售额同比有所下降。当月完成3673亿元，同比下降7.5%，降幅高于同期全社会消费品零售总额4个百分点，占全社会消费品零售总额的10.7%。

一季度，汽车类零售额达到10739亿元，同比下降0.3%，结束了上月增长态势，占全社会消费品零售总额的9.9%。

2022年一季度，汽车制造业固定资产投资同比增长12.4%，与1-2月相比，增速同比提升1.1个百分点，高于同期全国固定资产投资3.1个百分点。

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