使传统文化的保护传承更高效
数字藏品火起来（网上中国）
成都金沙遗址博物馆推出的数字藏品。
长信宫灯、榫卯微缩桥、木版画、唐三彩……这些中国传统文化遗产和技艺结晶，用户如今只要通过手机APP就可以把它们作为数字藏品永久留藏下来。随着区块链、云计算、人工智能、扩展现实等技术发展，以数字藏品为代表的数字文创新业态在年轻人群体中火起来。专家表示，数字藏品目前仍处于早期发展阶段，面临着技术、融合应用、产业生态、法律有待完善成熟等问题，应尽快制定相关准入制度，尤其要防止交易炒作，加强规范管理，促进数字文化产业健康发展。
用户收藏“有成就感”
“看我收藏的这盏长信宫灯，多漂亮！”打开一款手机APP，文博爱好者陈先生展示河北博物院发售的馆藏珍品——长信宫灯的3D数字藏品。金色的宫女提灯形象空悬在手机屏幕上，用户可以从不同角度观看。
这款APP里还有几个线上展馆，展示着陈先生收藏的其他数字藏品，如河南博物院发售的“妇好鸮尊”、国际奥委会官方授权的“冰墩墩”数字盲盒等，用户可在线上“云参观”。陈先生说，购买数字藏品已经成了日常习惯，偶尔赠送亲友一个藏品，他会很有成就感，“而我买这个东西，顶多就花了10来块钱。”
啥是数字藏品？根据业界定义，它指使用区块链技术，对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证，在保护其数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买、收藏和使用。简单来说，数字藏品在区块链上具有唯一的标识和所有权信息，相当于在链上拥有一张虚拟“身份证”，图片、音乐、视频、艺术品等均可上链成为数字藏品。
目前，数字藏品覆盖领域包括文旅、体育、艺术、文娱潮玩等。故宫、国家博物馆、湖北省博物馆、湖南省博物馆、河南博物院等机构先后推出馆藏珍品的数字藏品服务。相关数据显示，全国被调查文物的数字化比例为44.11%，其中珍贵文物藏品的数字化比例为67.82%。
随着北京冬奥会等大型体育赛事活动举办，人们的运动热情高涨，相关体育数字藏品也纷纷问世。如体现中国古代体育精神的《仕女蹴鞠图》，首届北京马拉松纪念奖牌、纪念章，杭州亚运会吉祥物、杭州亚运会电竞项目的“亚运征途之匙”等。
年轻人热捧是主因
市场对数字藏品业态发展十分看好。有媒体统计，中国目前正式上线的数字藏品平台超过50个，腾讯等企业相继推出数字藏品发行平台。
数字藏品为啥这么“火”？从技术角度看，区块链、云计算、人工智能、扩展现实等技术快速发展，为包括文物在内的文创新业态奠定了技术基础。
记者注意到，数字藏品平台大多数都标明了基于区块链技术，如腾讯的至信链、百度的超级链、京东的智臻链等。相关研究报告认为，以区块链为核心的数字技术能够规范数字内容标准、明确数字内容的权利归属、完善数字博物馆建设，将成为文博文物数字化的新一代基础设施。
从受众角度看，数字藏品的出现，让用户特别是年轻一代能以便宜的价格拥有和欣赏优秀的艺术作品，契合年轻人在数字空间的消费习惯、社交需求与价值审美。
在北京一家互联网企业工作的李女士曾购买“敦煌飞天”等数字藏品，“有一次朋友看到后很喜欢，就转送给了她。”在李女士看来，收集数字藏品就像小时候集齐《水浒传》卡片、56个民族主题邮票一样，朋友间因为兴趣相同而经常相互展示、转赠，不过以前收集的是实物，现在变成了数字产品。
专家认为，作为一种文创新形态，数字藏品把文物背后的历史文化以更年轻化的体验方式传递出来，有利于推动中国优秀传统文化创造性转化和创新性发展。
记者了解到，相关企业密集上线数字藏品平台和藏品，主要是看中数字藏品和区块链技术在版权保护、数字艺术收藏等领域的广阔市场前景。其次，被视为“互联网原住民”的“Z世代”（指出生于1995年至2009年的一代人）充分接纳数字艺术，企业布局数字藏品有助于获得“Z世代”的关注和流量。
加强管理，防止炒作
中央财经大学去年发布的研究报告《区块链技术激活数字文化遗产》这样总结中国数字藏品的意义：一是合规可控，开创了一种新型可确权、可追溯的文化消费；二是企业有充分的自主研发技术保障，相关区块链授权发明专利排名世界前列；三是用户规模优势；四是合作共赢，传统文化的保护、传承与传播变得更加高效；五是数字藏品能耗极低，低碳环保。
目前数字藏品发展正处于起步阶段，一些问题开始出现，如数字藏品权属混乱不清、数字藏品内容质量参差不齐、消费者权益难保障、存在交易炒作风险等。
为防范虚拟货币交易炒作风险，一些互联网企业、平台近来主动加强监管，对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。相关企业还通过建立行业公约等形式，提醒用户谨防欺诈风险，反对数字藏品炒作，抵制以数字藏品为名而实为虚拟货币相关活动的违法违规行为。
数字藏品的发展涉及创意、文化遗产的保护利用、科技创新、版权、数据等多方面，需要找准目标和突破口。今年全国两会期间，有全国政协委员建议，完善数字藏品相关的立法规制体系，以明确其相关业务活动本质属性；有关部门制定数字藏品交易平台的准入制度、提高交易平台建设的行政审批门槛，并对交易平台的区块链算法应用、交易产生的数据进行监督管理，避免一些不法分子通过数字藏品交易平台进行违规、违法操作，侵害消费者的合法权益。
中国美术馆党委书记燕东升认为，应厘清政府、文化单位、企业、公众在数字藏品发展过程中的各自关系、利益诉求，解决好文化资源共建共享、知识产权保护等问题，促进数字文化产业健康发展。
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