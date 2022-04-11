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数字人民币试点范围再次扩大

2022年04月11日09:17 | 来源：科技日报
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　　新华社讯 （记者吴雨）记者从中国人民银行获悉，在前期试点地区基础上，人民银行增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的六个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022年北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。

　　2017年以来，数字人民币研发试点稳妥推进，已在深圳、苏州、雄安新区、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。

　　记者从人民银行了解到，目前数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式，试点地区的用户、商户、交易规模稳步增长，市场反响良好。

　　人民银行日前召开的数字人民币研发试点工作座谈会指出，随着试点测试深入推进，数字人民币研发在彰显便捷性、优化普惠性、突出创新性、保障安全性、体现合规性、加强可持续性等方面面临新情况新问题，有待进一步深化研究和探索。下一步，各有关参与方将稳妥推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围。

(责编：王震、陈键)

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