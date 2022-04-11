Web3.0最特别的就是，用户所创造的数字内容，所有权和控制权都归属于用户，用户所创造的价值可以由用户自主选择与他人签订协议进行分配。

——李克秋 天津大学智算学部教授

◎本报记者 陈 曦

近日，随着元宇宙的兴起，Web3.0又再次成为各大厂商关注的焦点。中国证监会科技监管局局长姚前发表文章《Web3.0是渐行渐近的新一代互联网》，指出互联网正处在Web2.0向Web3.0演进的重要时点，加强Web3.0前瞻研究和战略预判，对我国未来互联网基础设施建设无疑具有重要意义。

Web3.0尊重用户“个体价值”

Web3.0是针对Web1.0和Web2.0而言的，代表了互联网发展的不同阶段。Web1.0其实就是第一代互联网，这时的互联网主要为网络媒体，用户访问网站，浏览数字内容，不过只能读不能写，也没有办法参与内容创造。

“人需要交互，需要和其他人进行交流，而Web1.0则是静态的，因此Web2.0诞生了，即交互式互联网，其主要应用就是社交网络和电商。”天津大学智算学部教授李克秋介绍，这时网络平台的作用就是提供一个基础设施，绝大多数的数据内容是由用户创造的，比如淘宝、微信等。

Web2.0允许人们自由地创造各种内容。但是，人们在创造这些内容以及对这些内容进行操作时，必须依赖某个平台或媒介，平台虽然只提供了一个渠道，但是所有交易记录、聊天记录等都归平台所有，而这些内容的实际创造者却无法享受相关权益。

“此时就有人会想，我的交易、聊天数据的所有权应该只属于我，为什么平台也能拥有。”李克秋说，2014年，以太坊的联合创始人以及波尔卡圆点的创建者加文·伍德，第一次公开提出了Web3.0的概念。“Web3.0最特别的就是，用户所创造的数字内容，所有权和控制权都归属于用户，用户所创造的价值可以由用户自主选择与他人签订协议进行分配。”李克秋说。

在这种情况下，数字内容不仅是简单的数据，而是所属用户的数字资产，就应得到资产级别的保障。这就是Web3.0，一个自动化、智能化的全新互联网世界。

李克秋认为，Web3.0必将替代Web2.0。互联网本就是以用户为中心，随着技术以及互联网环境的发展，下一代互联网也势必会打破互联网巨头企业“绑架”用户的局面。

新技术助力Web3.0开放、去中心化

虽然早在2014年，Web3.0的概念就已被提出，但因为缺乏一个足够具体且大众熟知的应用场景，Web3.0一直都处于一个不温不火的状态。

2022年，随着数字货币、非同质化代币、元宇宙等新技术、新业态的全面爆发，越来越多的人开始参与到去中心化、虚拟身份、加密货币的讨论之中，也顺势点燃了科技界和投资界对于Web3.0的热情。当然，Web3.0的火热也离不开区块链、人工智能、虚拟现实等一系列技术的发展完善对大众生活带来的颠覆性改变；同时元宇宙的诞生促进了多种技术的融合，Web3.0或是元宇宙实现其开放、去中心化特性的重要支撑。

“有人说，‘元宇宙+Web3.0’就是未来。Facebook改名为Meta、腾讯提出全真互联网……这些互联网巨头针对元宇宙的布局也让有关Web3.0的讨论热度随之上升。”李克秋说。

将数据的所有权归还给用户、允许用户自主控制数据，并且在保障安全性的前提下实现数据的互操作性是Web3.0的核心理念。因此当谈论Web3.0架构时，通常指的是它代表的去中心化应用程序（DApps）。

Web2.0架构由前端、后端、数据库等组件组成。同样的，Web3.0架构也可以类似地分为前端、后端、数据库，区别在于DApps前端架构主要专注于与智能合约（去中心化程序）的通信，后端逻辑通过智能合约实现，然后部署到共享状态机（也就是区块链网络），不需要集中式数据库或Web服务器，而是可以利用区块链在计算机网络之间分发应用程序。

除了新的架构，想要实现Web3.0的广泛应用，还有一些现实问题需要克服。

“在服务用户方面，我们可以将Web3.0比作能够理解用户需求的定制化人工智能助手，它需要大量的个人数据和用户习惯作为支撑。”李克秋介绍，Web3.0为了保护用户对数据的所有权，需要依靠数据加密与区块链交互，这势必对浏览器客户端的计算和存储能力有着更高的要求，“不过随着计算、存储技术以及硬件设施的不断升级，这一问题应该能够得到有效解决”。

此外，数据监管也是一个不容忽视的问题。

任何信息技术都不是百分之百的安全，而去中心化的系统受到攻击时的损失往往更加难以挽回，比特币和以太坊系统都曾遭受过严重攻击，累计经济损失数以亿计。所以，只有当互联网行业越来越成熟、信息技术越来越完善的时候，才有可能保障数据的安全性。

当每个用户都可以自己生产内容并控制内容时，传播和接收非法内容、网络谣言等也是我们不得不面对的问题。然而，如果在这一点上进行过度的监管，以此来保障网络信息的安全可靠，又与Web3.0的本质有所背离。因此，如何找到一个合适的平衡点，考验着相关监管部门与行业龙头企业。

因此李克秋认为，目前从实际应用方面来看，我们还需要进一步规划好相关的法规条例，来应对去中心化世界可能面对的种种问题。

Web3.0面临的不只有技术难题

虽然从目前的讨论热度来看，大有一种Web3.0大势将至的感觉，但是对于Web3.0具体何时能够真正落地这个问题，依然众说纷纭，有人说Web3.0时代已经到来，有人则说还需要5年或者10年。

“我们可以看到，不论是Web2.0还是Web3.0，都是本着以用户为中心的理念去迭代升级的，但是受到技术发展和商业模式的制约和影响，最终呈现出了不同的形态。”李克秋认为，互联网用户和互联网企业之间利益冲突日益加剧，区块链技术的发展为有效解决这种冲突带来了技术希望。当前，很多互联网企业都已经开始对Web3.0相关技术进行探索和应用，随着应用的不断深入与完善，我们可能会不知不觉地就进入了Web3.0时代，到了那个时候，我们通过总结Web3.0最显著的标志，才能真正定义Web3.0是何时实现的。

但目前，Web3.0还面临着很多难题，不只是技术上的难题，还受到很多商业因素的影响。

现在区块链技术的大规模应用还处于萌芽阶段，随着区块链技术的普及，现有的商业模式和利益分配规则一定会受到巨大冲击，互联网巨头企业对用户数据的垄断将被打破，让之前无法掌握这些数据的企业和组织也能够投身到相关的技术创新中去，从而推动整体技术的发展。

这将让互联网巨头在商业模式上的优势逐渐被蚕食，对其自身技术创新提出了更高要求；也会给一些当前规模较小的科技型企业带来很多机遇，促进“专精特新”型企业的培育和发展。

虽然目前的Web3.0距离互联网用户的日常生活还有一段路要走，但Web3.0所能带来的美好未来、给互联网用户带来的安全与便捷，确实值得憧憬。

(责编：王震、陈键)