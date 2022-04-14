任何测试都是有局限性的。MBTI测试可以帮我们更好地了解人的性格特征，但不能仅以单一的测试结果，就推断一个人的心理特征。要想真正考察一个人，必须用多种方法、从多个角度来考察，再用心理测试结果进行辅助分析，这样才可能得出一个比较可靠、客观的结果。

——陈祉妍 中国科学院心理研究所教授

◎本报记者 陈 曦

“你是ENTJ，还是ENTP？”

如今在年轻人的社交圈里，要想交友“破冰”需先对上“暗号”。这些由4个英文字母组成的神秘代码，已成为不少年轻人的社交标签，它就是当下在社交网络爆火的MBTI测试。

随便在网上搜索一个MBTI测试软件，测试人数都超过千万。在微博，与MBTI相关的话题阅读量高达8亿。各大线上社交平台则涌现出不少以MBTI人格类型命名的群组，基于MBTI制作的表情包和各种“梗图”更是被年轻人玩得炉火纯青。年轻人在交友、相亲时，也都会在自我介绍中加入MBTI代码。

MBTI测试在走红的同时，也引来不少争议，许多人称其为“迷信”“伪科学”，那么这种测试到底靠不靠谱呢？

4个字母“解锁”16种人格类型

MBTI测试的英文全称为“Myers-Briggs Type Indicator”（迈尔斯—布里格斯性格分类指标），由美国作家迈尔斯和她的母亲布里格斯在20世纪40年代编制，是一种自我报告式的人格测评工具，用以描述人们在获取信息、做出决策、对待生活等方面的心理活动规律和人格类型表现。

“MBTI测试涉及的心理学理论基础，源自著名分析心理学创始人荣格的著作。”中国科学院心理研究所教授陈祉妍在接受科技日报记者采访时介绍，荣格在20世纪20到30年代出版了一本名为《心理类型》的书，在这本书中他首次对人格进行了类型划分，比如我们熟知的性格内向和外向等概念就出自此书。

荣格在提出内、外向概念的同时，还提出了人格的四大机能（思维、情感、直觉和感觉）。他认为，每个人都可能拥有这四项机能，但这四项机能在每个人身上体现的程度不一样。因此根据每个人身上的优势机能，再加上内向、外向变量，他把人又划分为8种类型，即外倾思维型、内倾思维型、外倾情感型、内倾情感型、外倾直觉型、内倾直觉型、外倾感觉型与内倾感觉型。

MBTI测试就是基于荣格的心理学类型理论发展出来的测评工具，其将个体行为差异用四个维度进行衡量，包括精神能量指向、信息获取方式、决策方式以及生活态度取向。

每个维度包括两个方向，代表不同的偏好倾向，分别是E（Extroversion，外向）和I（Introversion，内向）、N（Intuition，直觉）和S（Sensing，实感）、F（Feeling，情感）和T（Thinking，思考）以及P（Perceiving，感知）和J（Judging，判断）。

四个维度的不同偏好倾向经过排列组合就形成了16种人格类型，4个字母组合在一起，就形成了一类人格特征，比如ENTP代表好奇心旺盛的辩论达人、INTP则是与世无争的理想主义者……

学界对MBTI的科学性存有争议

“其实，基于荣格的人格理论，发展出来的测量工具有很多，MBTI算是其中知名度最高的。”陈祉妍说，比较知名的还有凯尔西气质类型测试，而MBTI之所以能够“出圈”，主要是其在商业推广方面做得比较成功，所以它目前在国际上比较有影响力。

与其他人格测试不同，MBTI操作简易、测试结果更为直观，往往不需进一步的解读与思考，所见即所得。

同时，MBTI将测试结果与浪漫文案巧妙结合，如有腼腆、敏感、完美主义以及自卑等性格特点的INFP人格，就被描述成“治愈家”“空想家”或“哲学家”，这样的表述让人更容易接受，MBTI测试也因此获得了更广泛的传播效果。

“MBTI测试基于荣格的人格理论，是人格测验中一个应用非常广泛的工具，但人格心理学的研究者一直对MBTI存有争议。”陈祉妍举例道，比如人格是否可用16种类型进行划分，有的学者认为这样的分类方式是非常简单且粗暴的。

此外，一个测试的科学程度还受很多其他因素的影响。“比如，在国内大家普遍使用的是MBTI测试的中文版本，一个心理测试从国外引进，需要进行多方面的研究工作以保证其准确性和应用价值。但是具体到某个人使用的MBTI测试是否为经过研究验证的中文版，使用者很可能并不清楚。”陈祉妍说。

虽然该测试的科学性受到质疑，但不少人在转发自己的MBTI类型描述时，都不禁感叹“每一条都中了”，他们认为测试结果非常准确。

“这样的反馈是由多方面原因造成的，其中之一就是，只有觉得测试结果准确的人才会分享，觉得不准确的人就不会分享了。”陈祉妍分析道，“此外，一个人觉得测试准不准，更多是主观判断的结果，也就是一个心理反馈。可能测试结果中仅有某部分击中了测试者的内心，他就会觉得测试结果很准。”

测试结果仅供参考不可盲目相信

MBTI测试自问世以来，常被用于员工招聘和相亲择偶，那么这么做靠谱吗？

“实际上，不止MBTI测试，很多人格测评工具都被用于招聘或其他领域。”陈祉妍表示。

“若在专业人士指导下获取的MBTI测试结果，雇主可将其当作一个参考。”陈祉妍指出，从专业心理学角度来说，任何单一测验结果都不能作为录用与否的唯一标准。考察一个人能否胜任一份工作，必须把测试数据和过往资料结合起来进行分析，只有这样才能够得出一个相对可靠的结果，以此进行最终的评判。

陈祉妍认为，与招聘相比，相亲择偶是一个更为复杂的问题。“招聘大部分涉及的问题处于人的意识层面，而相亲择偶中还要涉及很多处于无意识层面的问题，而这是很难被测试出来的。”她说。

“我还发现，一些网上的MBTI测试，为了让受测者能在短时间内获得测评结果，会大幅缩减测评题目数量，这样就可能会增加测评结果的误差。”陈祉妍提醒道，误差增加后，测试结果就会更不准确，此时按图索骥去寻找另一半或招聘员工，风险就更大了。

“因此，无论是将MBTI测试用于相亲择偶还是招聘员工，首先需要明确一点，那就是任何测试都是有局限性的。”陈祉妍表示，“MBTI测试可以帮我们更好地了解人的性格特征，但不能仅以单一的测试结果，就推断一个人的心理特征。要想真正考察一个人，必须用多种方法、从多个角度来考察，再用心理测试结果进行辅助分析，这样才可能得出一个比较可靠、客观的结果。”

(责编：王震、陈键)