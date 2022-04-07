我国成功发射高分三号03星。来源：国家航天局

人民网北京4月7日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，2022年4月7日7时47分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙遥三十八运载火箭成功发射高分三号03星。

高分三号03星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的一颗业务星，卫星技术状态与高分三号02星一致，主要载荷为C波段合成孔径雷达。该星充分继承高分三号成熟技术方案，发射入轨后将与在轨运行的高分三号、高分三号02星组网运行，形成海陆雷达卫星星座，实现1米分辨率、1天重访，将提升我国雷达卫星海陆观测能力，可满足海洋权益维护、海洋防灾减灾、海洋动力环境监测、海洋科学研究以及减灾、国土、环保、水利、农业和气象等领域应用需求。

国家航天局负责高分三号03星工程组织实施管理，航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院、上海航天技术研究院负责卫星系统、运载火箭系统抓总研制，卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施，陆地观测卫星数据中心组成单位按各自分工负责地面系统建设和运行，自然资源部作为牵头用户部门负责应用系统建设和运行。

此次任务是长征系列运载火箭的第414次发射。

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