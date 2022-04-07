人民网北京4月7日电 （记者任妍）4月26日是世界知识产权日。著作权作为知识产权的组成部分，在建设文化强国、知识产权强国进程中的地位越来越重要。近日，记者从中国作家协会获悉，为全面提升著作权的创造、保护、管理和服务水平，最大限度挖掘文学作品潜能和空间，切实提高广大作家的幸福感获得感，激发全社会创新活力，奋力推进新时代文学高质量发展，中国作家协会权益保护办公室于2022年4月启动“著作权保护与开发主题月”活动。

据了解，此次活动贯穿4月始终，通过线上线下开展包括启动仪式、合作签约、普法讲座、版权开发座谈、能力培训、网络公开课、纠纷调解、知识问答、宣传报道等形式多样的活动。主题月将全力营造著作权保护与开发浓厚氛围，增强广大作家著作权保护与开发意识和能力，探索新时代文学背景下著作权保护与开发工作的新思路、新办法，主要包括10项内容。

一是开展优秀文学作品衍生转化重点推介活动。全国文学作品著作权保护与开发平台将引入名家名篇，整合已有文学资源，提升平台文学作品质量，遴选一批优秀作品进行重点展示，点对点地向知名企业及多家影视投资机构、影视投资人、影视制作公司、影视发行公司进行重点推荐，利用媒体平台面向社会开展优秀作品宣传推介。

二是举办全国文学作品著作权保护与开发平台正式运营启动仪式，介绍平台试运行情况，对平台登记情况和初步成果进行展示。

三是举办优秀作品影视改编签约仪式，展示全国文学作品著作权保护与开发平台帮助作家进行著作权衍生转化的代表性成果。

四是举办著作权普法讲座。邀请专家学者为各团体会员单位社联工作人员讲授著作权相关法律知识，提升社联工作人员著作权法律意识和水平。

五是举办著作权开发论坛。邀请知名作家、中国作家协会著作权保护与开发委员会委员、专业经纪人、影视公司代表、中国作协团体会员单位负责版权开发代表等座谈交流。

六是举办著作权普法公开课。邀请中国作协法律服务团专家成员就影视版权开发中的法律问题进行网络公开授课，集中解答作家关心的热点难点问题。

七是发布《文学作品改编为影视作品协议常见条款解读》，对文学作品改编为影视作品的常见条款进行列举，对条款内容及设置目的进行说明，以期为作家提供有益参考。

八是采取打击盗版维权行动，加大纠纷调解力度。敦促电商平台整顿销售盗版书籍乱象，调解处理侵犯作家权益案件，切实维护作家合法权益。

九是开展著作权法律知识问答活动。活动将依托“中作社联”微信公众号进行，题目内容为与作家息息相关的著作权相关法律知识。活动旨在通过答题，更好地宣传著作权法律知识，提高广大作家著作权保护意识和水平。

十是开展形式多样的著作权法保护与开发宣传活动。制作“著作权法保护与开发主题月”宣传视频，设计著作权法保护与开发主题海报，提高著作权保护与开发意识，营造浓厚活动氛围。

中国作家协会相关负责人表示，通过主题月活动，中国作家协会权益保护办公室将进一步落实《中国作家协会党组书记处关于密切联系服务广大作家和基层文学组织的意见》，持续认真落实服务基层、服务大众的宗旨和定位，加强宣传引导，增强作家的著作权知识水平和维权能力，利用自身专业优势，提高全方位服务能力，为作家的著作权保护与开发提供实实在在的帮助。

(责编：申佳平、吕骞)