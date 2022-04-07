人民网北京4月7日电 （记者赵竹青）欧洲专利局近日发布2021年年度报告，中国在欧专利申请达到16665件，占该机构全年注册申请总数的9%，相比2020年增长24%。

报告显示，欧洲专利局2021年共收到188600个专利申请，较2020年增长4.5%，再创历史新高。在各领域中，数字通信和计算机技术的专利增长最为强劲。数字通信专利较2020年增加9.4%，超过医疗技术成为2021年欧洲专利申请数量最多的领域。计算机技术专利位列第三，同时也是数量增长最快的领域，较2020年增加9.7%。

2021年，在欧申请专利最多的前5个国家分别是美国（25%）、德国（14%）、日本（11%）、中国（9%）和法国（6%）。专利申请高度集中在少数几个国家，这5个国家占欧洲专利申请的64%。申请量的增长主要来源于中国（与2020年相比增长24%）和美国（增长5.2%），尤其是来自中国公司的专利申请量继续急剧攀升，在过去十年中翻了两番多。

“2021年对专利的强劲需求，说明创新依然强劲。”欧洲专利局主席安东尼奥·坎皮诺斯说，“这凸显了欧洲和全球创新者的创造力和韧性。特别是数字技术的强劲增长，昭示着所有部门和行业正在发生的数字化转型。”

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