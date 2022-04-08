人民网北京4月8日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日印发了《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》（以下简称《通知》）。数据显示，普惠型小微企业贷款连续四年实现高速增长，截至2022年2月末，贷款余额19.67万亿元，同比增长22.16%，较各项贷款增速高11.15个百分点，有贷款余额的户数达到3450.58万户。2022年前两月新发放普惠型小微企业贷款利率5.57%，自2018年一季度以来保持稳步下降态势，已累计下降2.24个百分点。

《通知》明确了全年工作目标：总量方面，银行业继续实现普惠型小微企业贷款增速、户数“两增”。结构方面，力争普惠型小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高。努力提升小微企业贷款户中首贷户的比重，大型银行、股份制银行实现全年新增小微企业法人“首贷户”数量高于上年。成本方面，在确保信贷投放增量扩面的前提下，力争全年银行业总体新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。

《通知》紧扣高质量发展和小微企业纾困恢复的迫切需要，细化了对重点领域和薄弱环节小微企业的金融服务要求。加大对先进制造业、战略性新兴产业小微企业的中长期信贷投放，积极支持传统产业小微企业在设备更新、技术改造、绿色转型发展方面的中长期资金需求。引导银行保险机构对接主管部门，建立健全“专精特新”中小企业的信息对接机制。完善科技信贷和科技保险服务，在风险可控前提下鼓励银行与外部投资机构探索“贷款+外部直投”等服务小微科创企业的新模式。为小微外贸企业提供适当的外汇避险产品，扩大出口信用保险对中小微外贸企业的承保覆盖面和规模。通过随借随还、续贷等方式优化小微企业贷款的期限管理。对临时经营困难但确有还款意愿和吸纳就业能力的小微企业，统筹考虑贷款展期、重组等手段，按照市场化原则自主协商还本付息方式。

《通知》还强调，银行保险机构要围绕保就业保民生任务，对新市民、个体工商户、依法无需申领营业执照的个体经营者的金融需求积极响应，提升金融服务的均等性和便利性。同时，要着力改善金融资源投放的区域均衡性，特别是大型银行、股份制银行，要向欠发达地区的小微企业倾斜信贷支持。

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