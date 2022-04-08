当前我国小麦库存处于历史高位 可满足国内一年以上消费需求
2022年04月08日09:16 | 来源：工人日报
小字号
原标题：当前我国小麦库存处于历史高位 可满足国内一年以上消费需求
近期国际粮食价格上涨，小麦市场备受关注。记者从国家粮油信息中心获悉，国际粮食价格波动对我国小麦市场影响有限。当前我国小麦库存处于历史高位，可以满足国内一年以上消费需求，保供稳价的物质基础非常扎实。
据介绍，当前我国小麦市场可用三个“持续”来加以概括：
一是政策性小麦持续投放市场。根据市场变化，国家有关部门及时启动了政策性小麦拍卖，每周向市场投放50万吨左右的政策性小麦。1月份以来已累计成交620万吨，成交率在98%左右，满足了面粉加工企业的用粮需求。
二是冬小麦苗情持续好转。据农业农村部最新农情调度显示，全国冬小麦一二类苗比例提高到84.7%，比冬前增加14.2个百分点，苗情转化升级好于预期。
三是政府部门持续发力。党中央、国务院高度重视农业生产，2022年中央一号文件明确提出，要积极应对小麦晚播等不利影响。各地政府严格落实粮食安全党政同责，加大粮食生产支持力度，确保夏粮小麦丰产丰收。（记者杨召奎）
(责编：赵竹青、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：第131届中国进出口商品交易会将于4月15至24日在网上举办
- 人民网北京4月7日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，第131届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于4月15至24日在网上举办，展期10天。 本届广交会以联通国内国际双循环为主题，展览内容包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区三部分，在官网设立展商展品、全球供采对接、新品发布、展商连线、虚拟展馆、新闻与活动、大会服务等栏目，按照16大类商品设置50个展区，境内外参展企业2.5万多家，并继续设立“乡村振兴”专区，供所有脱贫地区参展企业集中展示。…
相关新闻
- 评论
- 关注