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当前我国小麦库存处于历史高位 可满足国内一年以上消费需求

2022年04月08日09:16 | 来源：工人日报
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原标题：当前我国小麦库存处于历史高位 可满足国内一年以上消费需求

　　近期国际粮食价格上涨，小麦市场备受关注。记者从国家粮油信息中心获悉，国际粮食价格波动对我国小麦市场影响有限。当前我国小麦库存处于历史高位，可以满足国内一年以上消费需求，保供稳价的物质基础非常扎实。

　　据介绍，当前我国小麦市场可用三个“持续”来加以概括：

　　一是政策性小麦持续投放市场。根据市场变化，国家有关部门及时启动了政策性小麦拍卖，每周向市场投放50万吨左右的政策性小麦。1月份以来已累计成交620万吨，成交率在98%左右，满足了面粉加工企业的用粮需求。

　　二是冬小麦苗情持续好转。据农业农村部最新农情调度显示，全国冬小麦一二类苗比例提高到84.7%，比冬前增加14.2个百分点，苗情转化升级好于预期。

　　三是政府部门持续发力。党中央、国务院高度重视农业生产，2022年中央一号文件明确提出，要积极应对小麦晚播等不利影响。各地政府严格落实粮食安全党政同责，加大粮食生产支持力度，确保夏粮小麦丰产丰收。（记者杨召奎）

(责编：赵竹青、陈键)

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