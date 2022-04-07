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商务部：第131届中国进出口商品交易会将于4月15至24日在网上举办

2022年04月07日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，第131届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于4月15至24日在网上举办，展期10天。

本届广交会以联通国内国际双循环为主题，展览内容包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区三部分，在官网设立展商展品、全球供采对接、新品发布、展商连线、虚拟展馆、新闻与活动、大会服务等栏目，按照16大类商品设置50个展区，境内外参展企业2.5万多家，并继续设立“乡村振兴”专区，供所有脱贫地区参展企业集中展示。

本届广交会围绕提升贸易对接成效和用户体验，持续优化提升线上平台功能，多措并举便利展客商互动交流和贸易成交。本届广交会不向参展企业收取费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。欢迎中外企业和客商积极参加，共享商机，共谋发展。

中国进出口商品交易会创办于1957年，每年春秋两季在广州举办，是中国历史最悠久的综合性国际贸易展会。商务部表示，当前形势下，继续在网上举办广交会，有利于继续发挥保市场主体、保市场份额、保产业链供应链稳定的作用，有利于助企纾困，促进外贸平稳发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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