人民网北京4月7日电 （记者申佳平）北部湾城市群地跨广西、广东、海南三省区，背靠大西南，毗邻粤港澳，面向东南亚，是海上丝绸之路的重要枢纽，在西部大开发战略格局和国家对外开放大局中具有独特地位。

近日，为推动北部湾城市群发展壮大，国家发展改革委印发《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》（以下简称《实施方案》），提出到2025年，北部湾城市群进一步发展壮大，常住人口城镇化率提高5个百分点以上，一体化发展水平持续提升，生态环境优美、经济充满活力、生活品质优良的蓝色海湾城市群初步建成。

其中，南宁与周边城市同城化水平显著提升，海口、湛江城市功能和辐射带动作用明显增强，大中小城市发展更加协调。向海经济加快发展，现代化绿色临港产业基地基本建成，与东盟产业链供应链协作持续深化。基础设施互联互通水平显著提升，以高速铁路、普速铁路、城际铁路、高等级公路为骨干的综合交通网络更加完善，联通“三南”的快速运输通道基本建成。蓝色海湾生态格局筑牢向好，自然岸线保有率稳步提高，近岸海域水质优良率稳定在90%以上，整体环境质量保持在全国前列。展望2035年，全面建成具有区域性国际影响力的品质一流的蓝色海湾城市群。

《实施方案》具体提出，引导临港优势产业向沿海地区延伸布局，培育壮大高端金属新材料、绿色化工新材料、电子信息、轻工食品、能源、先进装备制造等优势产业集群，开展补链强链专项行动，打造向海发展的主导产业聚集基地，辐射带动腹地特色产业向海开放发展。培育发展船舶与海洋工程装备、海洋新材料、海洋生物医药、海上风电设备等新兴产业以及远洋物流、海洋旅游等现代服务业，打造向海经济新支柱。推动海洋渔业等传统产业升级改造，发展海洋牧场、蓝色粮仓，建设现代渔港经济区。

同时协同共建面向东盟开放合作高地。充分对接用好RCEP规则，高水平用好优惠关税、原产地规则等政策，围绕电子信息、新能源汽车、家居家电、机械设备等重点产业，与RCEP成员特别是东南亚国家合作共建跨境产业链供应链。实施“加工贸易+”“互市贸易+”计划，推进跨境电子商务综合试验区建设，发展国际邮政快递业务，鼓励规范设立海外仓。实施跨境服务贸易负面清单制度。并开展中国—东盟双边本币业务创新试点，建设面向东盟的人民币大宗商品计价交易平台。

此外，《实施方案》鼓励发展区域医疗联合体，支持创建国家区域医疗中心，加强跨区域养老服务资源对接联动，建设一批区域性健康养老示范基地。大力发展多种形式的普惠托育服务。扩大城市间劳务合作，联合开展有针对性的职业技能培训。推动公共服务便捷化，深化区域公共服务信息共享，以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”，推动就业、社保、户籍、婚姻登记等政务服务信息互联、跨省通办。

提升边境安全保障能力。强化海事监管、搜救打捞、航海保障等专业力量，加强海上救援基地建设，提升一体化海上行动综合保障和重点海区联合搜救能力。提高北部湾涉海事务管理服务一体化水平，构建集海洋资源开发、海洋生态环境监测、海域使用管理等功能于一体的综合信息管理系统。强化边境防控体系建设，联合打击跨境、跨区域犯罪活动，健全粤桂琼反走私联防联控机制和海上打击走私联合行动机制。优化边境疫情防控措施，筑牢边境防疫防线。

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