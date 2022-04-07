图片来源：国家林草局官网。

人民网北京4月7日电 （记者杨曦）近日，自然资源部、国家林业和草原局印发《关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（以下简称《通知》），明确以第三次全国国土调查及2021年度国土变更调查成果为统一底图，开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作（以下简称“林草湿调查监测”）。

《通知》明确了2022年全国林草湿调查监测工作目标和任务。依据《国土空间调查监测、规划和用途管制用地用海分类指南》，以第三次全国国土调查及2021年度国土变更调查成果为统一底图，开展2022年全国林草湿调查监测工作，掌握全国及各省（自治区、直辖市）森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

《通知》指出，林草湿调查监测是一项重大的基础性自然资源调查监测工作，是推进生态文明建设的强基之举，是实现山水林田湖草沙系统治理的基础支撑。统一 开展林草湿调查监测工作是自然资源部、国家林业和草原局落实党中央、国务院关于机构改革重大决策部署的重要举措。《通知》要求，各级自然资源主管部门与林草主管部门要提高认识，高度重视这项工作，按照“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的要求，切实转变观念，以高度负责的态度，密切配合，全程负责，履职到位，不折不扣地完成好这项工作。各级工作专班要加强组织领导，统筹协调各部门、各单位力量共同做好林草湿调查监测工作。各级自然资源主管部门与林草主管部门要加强年度国土变更调查与林草湿调查监测工作的衔接。实行市县级全面自检、省级检查、国家级检查分级检查验收制度，做到事前指导、事中检查、成果审核，确保工作标准化、规范化。要坚持以人为本，把安全作为工作底线，做到业务工作与安全生产同部署、同落实。

此外，《森林、草原、湿地调查监测国家工作专班》《2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作方案》《2022年全国森林、草原、湿地调查监测技术方案》《森林、草原、湿地野外调查监测安全手册》作为《通知》附件，同步下发。

(责编：杨曦、吕骞)