本报记者 杜海涛 欧阳洁 林丽鹂 罗珊珊

图①：罗森便利店北京三元NEO新境大厦店一角。

图②：消费者在第四届中国国际进口博览会松下展台试用新产品。

西安三星半导体工厂外景。

人民视觉

习近平总书记指出：“不论国际形势发生什么变化，中国都将高举改革开放的旗帜。”“中国将建设统一开放、竞争有序的市场体系，确保所有企业在法律面前地位平等、在市场面前机会平等。中国欢迎各种资本在中国合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。”

中国持续为世界经济复苏和稳定发展做出贡献。联合国贸发会议发布的报告显示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球外国直接投资同比下降35%。而中国，2021年实际使用外资首破万亿元人民币大关，同比增长14.9%。今年前2个月，实际使用外资金额2437亿元人民币，同比增长37.9%。连日来，各地一批大型外资项目接连开工建设：韩国SK集团30GWh（吉瓦时）动力电池项目在江苏盐城开工，泰国天丝集团红牛饮料（四川）生产基地在四川内江启动……开放的中国展现出独特魅力。

中国凭借完备的产业体系、完善的基础设施以及超大规模市场优势，成为全球跨国投资的稳定器。随着开放的大门越开越大、营商环境持续优化，中国将为外商投资带来更多发展机遇。

前景广阔，中国市场暖意融融

“中国有巨大的国内市场需求、完备的产业链供应链，经济发展具有强大的优势和潜力”

3月25日，松下集团公布了在中国的首个氢能燃料电池综合能源利用项目。这个在松下江苏无锡工厂建设的项目，将通过搭建燃料电池系统，提供绿色能源，计划今年6月正式投产。

同样在长三角，松下正在杭州打造智能制造和进出口贸易新基地；视线向南，在粤港澳大湾区的广州、佛山、江门、珠海等地，松下拟加大对住宅空间和车载设备等领域投资；向西望去，在重庆，松下真空节能新材料有限公司接管泰国业务并扩大产能……2020年以来，松下在中国建设的新事业基地达8个。

“中国市场具有无可比拟的优势！”松下集团全球副总裁、松下电器中国东北亚总代表本间哲朗说，新冠肺炎疫情发生以来，松下对遍布全球的生产网络体系进行调整，已经关闭一些地区的工厂，它们所承担的产能和销售任务很大一部分转移到中国。

松下的投资信心，源于中国市场的广阔成长空间。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。2020年，受新冠肺炎疫情等因素冲击，全球市场低迷，中国市场成为松下集团全球唯一实现正增长的市场。2021年，松下在中国地区的业务稳步增长，健康养老、生鲜食品供应链、清洁技术、节能环保等各业务板块加快推进。

松下的投资信心，也源于中国强大的生产组织能力。“随着中国经济率先恢复，让我们有条件在中国投资建设新的基地。”本间哲朗表示。中国产业体系完备、基础设施完善、人才资源优势明显，再加上强大的生产组织能力，让企业看到中国经济的韧性，同时对中国经济充满信心。

早在1987年，松下就在中国成立了合资公司。2019年4月，为了更好服务中国市场，松下集团在中国成立了集研发、制造、销售为一体的海外事业公司——中国东北亚公司，一改由总部进行具体指导的工作模式，确立了“中国市场，中国本土决策”的管理体制。这在松下发展史上也是第一次。

“中国不仅是制造大国，而且是消费大国、创新大国。”本间哲朗说，“中国有巨大的国内市场需求、完备的产业链供应链，经济发展具有强大的优势和潜力，中国市场在松下全球布局中的地位愈发重要。”如今，松下在华拥有72家法人公司，约5万名员工，开发人员扩展至9000名，事业规模占松下集团整体规模超过1/4。

本间哲朗说，随着中国稳步迈向高质量发展，乡村振兴战略深入推进，中国超大规模市场优势将进一步激发，松下将继续把中国作为全球重要市场进行开拓和发展。

转型升级，中国机遇不容错过

“中国制造业正加快向全球产业链供应链中高端稳步迈进，中国机遇有了新内涵”

2021年，在陕西西安，三星半导体工厂二期第二阶段项目正式量产；在天津，三星多层陶瓷电容器（MLCC）工厂最新产品实现量产。“顺应中国高质量发展新需要，我们不断加大高技术产业投资，推动在华产业结构转型升级。”中国三星总裁黄得圭表示。

今年是三星进入中国市场的第三十年。30年来，从在中国投资兴建组装工厂到加大对半导体、新能源汽车动力电池、车用陶瓷电容等供应链高端产业投资，三星既实现了自身蝶变升级，也为中国电子产业转型发展作出贡献。

改革开放初期，中国沿海地区依靠要素成本优势，大力发展加工贸易，成为“世界工厂”。1992年，三星开始在广东、天津等沿海地区投资建设一批从事电子组装加工的工厂，主要生产电视、录像机、手机等产品。

进入21世纪以后，顺应中国市场变化，三星陆续将金融、重工、服务业等产业引入中国，并在天津、北京等地设立独立研究所，组建科研团队，转向本土化生产研发。如今，三星在华共有8家研发中心，研发布局涵盖通信、人工智能、半导体等领域。

“现在，中国制造业正加快向全球产业链供应链中高端稳步迈进，中国机遇有了新内涵。” 黄得圭表示，感受中国发展脉动，三星在中国的投资布局同步变化，加快向技术密集型产业迭代升级。

2018年，三星在天津投建全球领先的MLCC工厂，不断满足中国手机、电脑、汽车等必需的基础电子元器件的需求，成为三星在该领域的主力生产基地之一。而伴随三星高端制造项目的落户，大批海内外上下游供应商企业来天津投资，逐渐形成完整的产业链体系。目前，三星在华产业链上下游合作伙伴多达4000多家，与中国经济发展深度融合。

“截至2021年，三星累计在华投资超500亿美元，其中近5年的新增投资就达200多亿美元，八成集中在半导体、新能源汽车动力电池等高新技术产业。即使在新冠肺炎疫情防控期间，三星在中国依然保持着每年四五十亿美元的稳定投资。”黄得圭说。

投资数据的变化，清晰显示了三星在华加大投资的决心，也凸显出以三星为代表的外资企业持续看好中国高端制造的发展前景。

“中国正加快构建新发展格局，内需市场潜力将持续扩大，三星仍将一如既往深耕中国，中国机遇不容错过。”黄得圭表示。

扩大开放，中国承诺言出必行

“越来越多的外资金融机构深入参与中国市场，在服务中国和海外企业、客户的同时，自身也获得更多发展机遇”

3月9日，安联保险资产管理有限公司收到我国相关部门批文，母公司安联集团获批通过安联控股对安联资管增资4亿元。此时距离安联资管成立才不到一年时间。

2021年1月，安联中国保险控股获得中国银行保险监督管理委员会批准，发起筹建全资控股的安联保险资产管理有限公司，7月获批开业，成为中国首家获批成立的外资独资保险资产管理公司。

“不断加大对中国市场的投资，显示的正是安联资管对中国金融市场持续扩大开放的信心。”安联中国保险控股副总经理、安联保险资产管理总经理甄庆哲说。

安联集团1994年在中国设立代表处，1998年获批设立第一家寿险合资公司。20多年来，安联与中国经济共同成长。特别是最近几年，受益于中国金融市场开放的步伐加快，安联在中国的发展进入快车道。

2018年，银保监会宣布寿险公司外资股比由50%放宽至51%，同时取消了此前外资入股中资银行和金融资产管理公司股比限制的规定，外资金融机构正式享有“国民待遇”。安联集团向中国银保监会正式提交了设立全资保险控股公司的申请，11月23日正式获得批准筹建。

中国金融业开放不停步。2019年，银保监会推出12条对外开放新措施，进一步扩大银行业保险业对外开放。这一年，安联集团获得中国银保监会开业批复并完成了注册登记。2020年1月，作为中国首家外资独资保险控股公司，安联（中国）保险控股有限公司在上海正式开业。2021年11月，合资保险公司中德安联人寿获批，成为中国首家合资转外资独资的人寿保险公司。

安联中国保险控股的发展经历，正是外资金融机构在中国市场稳健成长的范例，折射着中国金融市场开放的步伐从容坚定。党的十八大以来，中国金融业不断推出主动开放新举措，对外开放水平大幅提升。2018年至今，银保监会推出了三轮共34条开放新措施，涉及取消外资持股比例限制、放宽外资机构和业务准入条件、扩大外资机构业务范围等五个方面。

“越来越多的外资金融机构深入参与中国市场，在服务中国和海外企业、客户的同时，自身也获得更多发展机遇。”甄庆哲说，预计未来10年内，安联全球保费增长速度将有望超过5%，中国市场无疑将继续占据主导地位，预计实现年均10%的增长，全球近1/3的保费增长将来自中国。

优化服务，中国成效世界瞩目

“中国持续打造市场化法治化国际化营商环境，对各类所有制企业一视同仁”

“现在已经习惯晚上下班回家在地铁便利店买甜点，很方便。”在北京市东城区和平里上班的王育林说。

记者看到，在北京地铁5号线和平里北街站的入站层，检票口内侧有一家罗森便利店，10多平方米的小店虽然看起来不大，但店面整洁，商品种类颇为丰富。货架上分类陈列了糖果、坚果、肉干、饼干、饮料、方便食品以及三明治等简餐，还有冰皮月亮蛋糕、冰面包等甜点，吸引了不少地铁乘客前来挑选购买。

罗森是日本便利店的三巨头之一，在全球拥有1.8万余家门店，也是最早进入中国的日资便利店。

“近年来，中国持续打造市场化法治化国际化营商环境，对各类所有制企业一视同仁。罗森在中心城市、地区性城市和县级城市的开店速度都明显提速。”罗森（北京）有限公司副总经理车文焕说。

“三证合一、一照一码”“多证合一”……随着中国商事制度改革加快推进，2020年，企业开办时间已经由平均22.9天压缩到4个工作日以内。“以北京为例，过去一家便利店从签约到开业往往需要3到4.5个月，办各种证要来回跑好几趟。商事制度改革后，开店平均只需1个月左右，省下好几个月房租。”车文焕说。

“去年，北京罗森地铁便利店一口气完成了首批36家门店的开设。”车文焕说，在证照办理上，地铁36家门店采用“一市一证”，不论店铺所属东城、西城还是朝阳等任何一个区，都是一证对应，一次办理，手续非常方便，省心、省力。

新冠肺炎疫情防控期间，罗森同样享受到各地政府的助企疏困政策。“仅在京津冀地区，罗森就享受到房租减免、社保减免、电费降低、促销补贴、开店补贴等近1000万元。另外罗森的加盟店和委托店也享受了小微企业增值税减免、所得税减免及社保减免、社保缓缴等各种政策优惠。”车文焕说。

“中国便利店市场空间比较大。” 车文焕表示，虽然受到新冠肺炎疫情影响，但2020年开始罗森中国区域开始盈利，2021年利润进一步扩大，“我们有信心实现2025年店铺数量达到1万家的目标。”

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)