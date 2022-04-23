人民网博鳌4月23日电 （记者李彤）数字经济如何助力全球经济复苏，对经济结构调整带来了哪些变化？怎样利用开源生态，结合新一代信息技术促进数据增值畅通？如何兼顾便捷与安全，提升数字经济的运行效率？

在近期举办的博鳌亚洲论坛2022年年会上，两场“向阳而生”“让所有人受益”的数字经济分论坛获得了业界人士的关注。业界人士表示，当前数字经济在疫情中加速发展，正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。未来中国在数字经济上，基于新技术的推广应用和在产业端的发力，还有不小的提升空间。

谈及数字经济的发展过程，中国电信总经理李正茂表示，正是由于经济形态从工业经济向数字经济转变，能源时代进入到了算力时代，算力成为了数字经济的基础和重要的生产力。对于数字经济的核心要素，他说数字经济以信息通信技术为基础，数据变成了重要的生产要素，这种泛式革命渗透性很广。

全国人大常委、社会建设委员会副主任委员、中国行政管理学会会长江小涓表示，数字经济对经济社会的发展提供了三种重要的能力，可以海量的链接，让人们以低成本在市场上展现；可以海量智能匹配，智能技术能匹配个性化又海量的供需双方；可以塑造每一个人的个性化信用，让素未谋面的人之间也可以实现合作。

数字经济的发展得益于新技术的支撑，高通公司全球高级副总裁钱堃表示，5G、人工智能、大数据及云计算等，是推动数字经济增长的重要基础设施。中国围绕相关技术领域全面构筑了开放型数字经济，这给包括高通在内的生态系统提供了巨大的市场机遇与潜力。“未来，我们非常期待加速推动5G、人工智能、智能物联网等的落地应用，用科技推动经济高质量发展。”

数字化会产生大量的数据，里面蕴含着丰富的价值，怎样将这些数据价值释放出来，发现其中的规律和关联也是业界关注的话题。

此前，香港科技大学计算机与工程系讲席教授杨强表示，目前被广泛关注的隐私计算、联邦学习等技术，推动了让数据可用不可见、数据不动模型动、价值可控可计量，让蕴含的知识和价值被分享与交互。“下一步我们要推动数据在统一大市场环境下的流通，挖掘数字经济的潜力，需要拓展开源生态环境。基于开源协作的形式，用户、生态伙伴等更多角色的参与，使得技术在接受更多维度检验的同时，也能够建立起更加敏捷、全面的反应机制，能够提高软件算法的安全性与迭代效率。”

围绕数字经济发展的潜力，在博鳌亚洲论坛2022年年会期间，普华永道发布的《第25期全球CEO调研中国报告》显示，企业需要通过数字化转型来提升运营的韧性，增强抵御网络安全风险的能力。

普华永道中国区域经济主管合伙人张立钧表示，前些年数字经济的发力方向、资本资源的投向主要是以个人消费者端为主，集中在商业模式的转型上。未来数字经济的增长方向，更多将向企业端发力，在垂类工业转件、工业互联网、基础核心产业上还有不小的发展空间。

(责编：张文婷、吕骞)