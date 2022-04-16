人民网记者 赵竹青

4月16日9时56分，神舟十三号载人飞船返回舱披挂着红白色大伞飘然于天际，在全世界的瞩目下，稳稳降落在东风着陆场，将在太空出差半年的翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员送回了阔别已久的祖国大地。至此，神舟十三号载人飞船出色地完成了自己的使命。

神舟系列飞船是航天员实现天地往返的生命之舟。神舟十三号载人飞船由轨道舱、返回舱、推进舱三舱构成，历经三个阶段从距离地面300多公里的太空穿越大气，浴火凯旋。这也是神舟系列飞船执行的第八次载人飞行任务。

记者从神舟飞船抓总研制单位航天科技集团五院获悉，作为中国空间站关键技术验证阶段发射的第二艘载人飞船，也是驻留太空时间最久的神舟飞船在此次飞行任务中，神舟十三号载人飞船实现了多个首次，不断刷新中国航天的新纪录，展现了中国航天科技的新高度。

首次实施径向交会对接

2021年10月16日，神舟十三号载人飞船搭载三名航天员开启“超长太空之旅”。在此次任务中，神舟十三号采用自主快速交会对接技术，在入轨后6.5小时内与天和核心舱完成交会对接。随后，飞船与天和核心舱、天舟二号货运飞船、天舟三号货运飞船形成组合体，在轨飞行6个月。

为适应空间站组合体不同构型及来访航天器不同停靠状态，实现与空间站前向、后向、径向交会对接和分离，神舟十三号首次验证了径向交会对接技术，与空间站试验核心舱径向对接口实施了径向交会对接。

首次执行最长6 个月组合体长期驻留任务

神舟十三号载人飞船与空间站试验核心舱径向对接后，停靠飞行时间增加至6个月，是我国迄今为止时间最长的一次载人飞行，神舟十三号飞行任务首次考核并验证了空间站任务航天员长期在轨驻留能力。

首次执行应急救援发射待命任务

为应对在轨停靠飞船无法返回的故障，空间站任务阶段首次建立了应急救援任务模式，采用“滚动待命”策略，在前一发载人飞船发射时，后一发载人飞船在发射场待命，通过在轨停靠飞船和发射场待命飞船共同确保在轨航天员安全。神舟十三号载人飞船首次执行了应急救援发射待命任务。

首次实施快速返回流程

为进一步提高返回任务执行效率，缩短地面飞控实施时间，提高航天员返回舒适度，神舟十三号将首次实施快速返回。通过对飞行任务事件进行合理裁剪和调整、压缩操作时间，将返回所需时间由以往的11个飞行圈次压缩至5个飞行圈次。

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