人民网记者 杨曦

面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，我国经济运行实现平稳开局。一季度，我国GDP为270178亿元，按不变价格计算，比上年同期增长4.8%，增速较上年四季度加快0.8个百分点，经济继续稳步恢复。

如何看待4.8%的同比增速？中国经济的韧性和动力有何体现？放眼中长期，哪些因素将助力中国经济“大船”行稳致远？对此，多位专家对一季度经济数据进行解读，并分析研判全年经济形势。

如何看待一季度数据？

一季度，从生产端来看，工业农业继续稳步回复，提供了有力支撑；从需求段来看，消费、投资、净出口推动经济平稳增长，内需拉动作用进一步提升。主要经济指标保持在合理区间。

“无论是从整体经济增速，还是工业增加值、固定资产投资以及外贸等核心指标来看，中国经济走稳的趋势比较明显。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在18日举行的“国是论坛：2022年一季度经济形势分析会”上表示，一季度4.8%的增速，高于去年四季度4.0%的增速，基本接近去年三季度4.9%的增速，扭转了去年经济增速连续下行的趋势。

中国区域经济学会副会长兼秘书长陈耀认为，一季度经济用“稳”字形容非常恰当。我国经济结构正在进一步优化，短板正在不断补齐。

数据显示，一季度高技术制造业、装备制造业、信息技术服务业以及采矿业增速较高。新能源汽车、太阳能电池、工业机器人产量分别增长140.8%、24.3%、10.2%。“从中能够看出我国整体产业结构良好，特别是一些‘卡脖子’的高技术产业保持了较高增长，说明短板正在不断补齐。”陈耀说。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国认为，一季度经济4.8%的增速在预期之内。“今年中国经济增长仍然会达5.5%至6%。其中，二季度是个黄金季度。”魏建国说。

中国经济韧性、动力何在？

今年以来，国内外环境复杂性不确定性加大，经济发展面临较多困难和挑战。在此背景下，中国经济顶住压力，仍然取得较高的增长速度，再次展现出我国经济的充足韧性。

在中国财政科学研究院研究员、原副院长白景明看来，积极的财政政策发力靠前稳定了宏观经济的大盘，一季度经济数据显示出中国经济三方面韧性：

一是固定资产投资恢复性增长态势良好。一季度固定资产投资同比增长9.3%，高于一季度GDP增速。其中，第二产业投资增长16.1%。这说明实体经济发展稳固。

二是居民的人均可支配收入实际增长5.1%，“跑赢”GDP。这反映出经济增长的过程中，收入分配结构在逐步优化，这一态势在国际上来说是很难得的。

三是一季度中国经济环比增长1.3%。这一数据比2021年前三个季度环比增速都高，这说明经济增长的“冲劲”较强，韧性十足。

同时，金融的稳定对一季度经济增长也起到重要作用。赵锡军分析，一是金融政策发力早，去年12月份金融政策就开始发力，近期央行宣布又一次降准，发力持续加大；二是金融资源配置越来越均衡，金融资源的投向越来越丰富、越来越多元化；三是风险得到更加有效的控制，一些相关领域风险的处置和防控持续不断推进，使整个金融行业资产质量有了较好提升，更多金融资源转向对实体经济的支持，整个经济体系本身将更加健康稳定。

未来经济发展重点关注哪些方面？

宏观政策是稳定经济的重要手段。中央经济工作会议强调，要加大宏观政策跨周期调节力度，提高宏观调控的前瞻性针对性。一季度的经济数据证明，我国的宏观调控能力增强、水平提升。下阶段，助力中国经济“大船”行稳致远还需从哪些方面发力？

近日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，为中国经济社会发展注入更为强劲的前进动能。魏建国建议，统一大市场需要做好三点：一是尽快建立一个国际化、法治化、市场化的市场体系；二是尽快下达全国一张统一的负面清单，要做到上下一致、全面到位；三是尽快公布一个知识产权的保护制度，这是市场走向开放创新的必由之路。

陈耀认为，未来发展要特别关注中部地区。中部地区集中了多种优势，如超大规模市场；在区位条件上，中部地区承东起西、连南贯北，交通网络发达，距周边市场半径短，物流成本低，也是我们国内经济大循环的一个核心。从城市层面，都市圈、城市群是经济发展的主引擎。中心城市、都市圈、城市群还在进一步提升能级，人口经济的承载力在不断增强。

“一季度，稳定经济大盘，专项债发力较猛。二季度起，大规模退税减税接续发力，刺激经济增长。”白景明表示，退税减税将对企业发展发挥积极的支撑作用。发行专项债、退税减税，这些政策布局将支撑经济增长。中央重视政策的前瞻性、靠前发力，我国的政策储备工具箱足够大，政策储备充分。

(责编：杨曦、吕骞)