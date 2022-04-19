人民网北京4月19日电 （王绍绍）18日，一则关于“京医通即将停运”的文件在网上流传。19日，北京市卫健委对此表示，北京市卫健委和北京市医院管理中心前期已关注到此事并指导当事方积极解决纠纷。北京银行方面也表示，已收到北京怡合春天科技有限公司关于京医通停运的通知，以理性的态度，加强各方协同，确保患者正常就医。

“京医通的主要定位是为北京市非医保持卡患者以及外地来京就诊人群，提供在市属医院预约挂号、电子缴费等方面的服务，在替代各个医院自行发放的各类诊疗卡，方便人民群众看病就医，实现市属医院间‘一卡通用’，节约医院和社会成本等方面发挥了积极作用。”中国人口与发展研究中心袁涛在接受人民网财经采访时表示，下一步应加强各方面资源的整合，为人民群众提供更加优质高效快捷的看病就医服务。

京医通即将停运？各方作出回应

这则关于“京医通即将停运”的文件，落款章为北京怡合春天科技有限公司。内文称，该公司为京医通线上系统的建设和运营方，北京银行股份有限公司为京医通线上系统出资方，拒绝履行出资义务，该公司独自负担京医通项目数亿元成本长达七年，因无力承担高昂的运营成本，京医通线上系统将于2022年4月20日9时起正式停运。

对此，北京市卫健委回应，北京怡合春天科技有限公司作为京医通线上系统的运营方，与出资建设方北京银行股份有限公司产生纠纷。北京市卫健委和北京市医院管理中心前期已关注到此事并指导当事方积极解决纠纷。

19日，人民网财经就“北京银行拒绝出资导致京医通停运”的网络传闻联系了北京银行方面，其在回应中表示：“我行已收到北京怡合春天科技有限公司关于京医通停运的通知。一直以来我行高度重视京医通的安全运行工作，我行将切实履行社会责任，继续与北京怡合春天科技有限公司进行积极的沟通，以理性的态度，加强各方协同，确保患者正常就医。”

据悉，北京市卫健委与北京市医院管理中心将进一步督促指导双方从维护公众利益出发，依法理性解决纠纷，使广大群众能够继续获得便利的线上预约服务。

如何看京医通即将停运？听听网友怎么说

公开资料显示，京医通是北京市卫健委、市医院管理局与北京银行联合发行的具有电子钱包功能的实名制IC就诊卡，可在医院作为就诊卡使用，并实现小额支付功能，适用于北京非医保患者和外地患者。

京医通卡上带有编码，它的使用对象是非医保人群和外地患者，为实名制办理，内含患者信息，同时具有电子钱包功能，可充值并划卡缴费。

人民网财经还了解到，北京医疗机构的预约挂号渠道主要包括预约挂号统一平台(114平台)、京医通平台、诊间预约、社区预约转诊、医院官方网站和手机app、自助机、现场预约等。京医通预约挂号平台于2016年开发建成，联网的市属医院号源跨院共享。京医通预约的患者建议候诊时段精确到30分钟，可以缓解患者排长队问题。

“京医通即将停运”这一消息引发网友关注和热议。对于“京医通即将停运”的传闻，有网友表示，通过京医通平台，大家可以自主选择医院、科室、医生及就诊时间，让日常的看病就医更加方便快捷，该平台如果停运，将会对大家预约挂号的便捷性产生影响。尤其是对北京非医保患者和外地患者而言，会增加其来京就医的看病成本，原本可以线上办理的预约，可能要在线下走更多流程步骤，从而花费更多的时间和成本。

与此同时，也有网友表示，当下，随着互联网的发展和信息化的普及，大家在看病就医时，预约挂号的方法途径多种多样，倘若京医通停运，也可以通过其他方式进行预约，总体来说影响不大。

还有网友认为，即使京医通未来真的停运，也希望相关部门能够推出与此类似的挂号就医服务，加快解决大家平时看病时存在的“挂号难”问题，让预约挂号更方便快捷才是最终目的。

停运事件背后，有哪些问题需要关注？

“京医通即将停运”事件不断发酵的背后，也有一些问题值得思考。

随着社会的发展，人民群众需要日趋快捷、高效、低成本的服务，以跨越部门“藩篱”，提高服务效率、节约社会成本，同时不增加患者的个人负担。袁涛表示，京医通的存在，在服务北京市非医保持卡患者以及外地来京就诊人群方面，事实上承担了“公益性”的服务作用。

“但此次京医通停运事件，也暴露了企业办公益服务应由‘谁来买单’以及如何实现可持续发展的问题。”袁涛认为，类似的公共服务一般由相关职能部门承担，或者是通过创新公共服务筹资机制，以解决企业办公益服务资金的来源问题，防止发生这类公益服务“掉链子”的问题，从而保障大家看病就医的便捷性。

未来，如何让看病就医更为方便快捷才是关键所在。袁涛介绍，目前，国家医疗保障局正在加快推广普及电子医疗保障卡（又称医保电子凭证），并有计划地将其作为一项免费的公共服务产品向全国参保群众推出。该凭证为全国统一标准，可实现跨区域互认，参保人可依此在全国办理有关医保业务。

“也就是说，未来电子医疗保障卡有望实现全国通用，患者在外地也能轻松就医。但是，目前各地已推广在用的医保电子凭证主要功能还是用于医保查询、参保登记、报销支付等各项医保业务。”袁涛建议，下一步，应进一步加强资源整合，将医保电子凭证与京医通所提供的有关服务功能实现系统整合，为人民群众提供更加优质高效快捷的看病就医服务。

(责编：王连香、吕骞)