人民网北京4月16日电 （黄盛）今日，国资委召开视频会议，通报中央企业一季度经济运行情况，分析形势、压实目标任务，对今年重点工作进行再动员再部署。

会议表示，一季度中央企业经济效益快速增长，实现营业收入9万亿元、利润总额6179亿元、净利润4723亿元，同比分别增长15.4%、14.6%、13.7%，上交税费7348亿元，同比增长20.9%，经济运行质量进一步改善，研发经费投入、年化全员劳动生产率不断提高，整体资产负债率保持稳定，固定资产投资平稳增长。在实现稳健良好开局的同时，中央企业在落实国家重大战略任务、保障能源电力稳定供应、服务保障北京冬奥会冬残奥会、支援香港上海吉林等地抗击疫情等重大任务中彰显了央企担当、发挥了骨干作用。

会议要求，中央企业要努力实现高质量稳增长，切实抓好提质增效专项行动，坚持目标导向，进一步提升企业运营、资产、投资、控股上市公司等质量，提高精益化管理水平，保持现金流稳定安全，全面开展亏损子企业治理，积极落地一批“十四五”规划明确的重大项目，深入研判行业苗头性、趋势性问题，提早采取措施，做好关键产品和原材料备品备件储备，推动持续健康稳定发展；要全面加强风险防控，抓实抓细综合治理专项行动，严肃财经纪律、依法合规经营，严控融资担保、金融衍生、PPP等业务风险，强化资产负债率红线约束；深入落实国务院安委会安全生产十五条措施，扎实开展安全生产大检查，坚决守牢安全生产底线；要积极促进经济循环，以稳链补链固链为牵引，保能源电力供应、初级产品安全、物流循环畅通，大力增强油气资源、战略性矿产资源获取能力，发挥航空运输、远洋海运、物流运输等企业基础性保障功能，加快打造畅通、安全、高效的物流运输通道，全力保障供应稳定；要带动中小企业协同发展，强化基础支撑、需求牵引、资金支持，高质量提供煤电油气运等基础服务，继续落实好降房租等政策，提升供应链管理水平，加大与产业链上下游中小企业合作力度，完善防拖欠长效机制，着力稳市场主体、帮中小企业，积极优化产业生态。

(责编：罗知之、高雷)