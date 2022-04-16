人民网北京4月16日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，4月15日，国家能源集团大渡河公司已开始为今年在成都举办的第31届世界大学生夏季运动会提供全方位碳核算服务，助力本届大运会首次实现碳中和目标。

大渡河瀑布沟水电站。受访者供图

业内人士表示，“碳核算”作为碳中和前置工作，可以直接量化碳排放的数据，还可以通过分析各环节碳排放的数据，找出潜在的减排环节和方式，对碳中和目标的实现、碳交易市场的运行非常重要。

据介绍，目前，大渡河公司已开始对本届成都大运会所有49座比赛训练场馆、大运村、绿色交通及开、闭幕式等大型活动在内的整体碳核算工作，重点理清所有赛事组织、建设到实施全过程的碳排放源，收集、分析相关数据，获取大运会从筹备到收尾全程的碳排放总量，并对产生的碳排放量进行测算，制定减排方案，助力本届大运会精准控制碳排放量，实现赛事“零碳排放”举办目标。

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