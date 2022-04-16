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累计发电超3045亿度 我国首个国产大型商用核电站安全运行20年

2022年04月16日16:24 | 来源：人民网
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秦山核电二期工程外景。受访者供图

人民网北京4月16日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，4月15日，我国首个国产大型商用核电站——秦山核电二期工程实现安全运行20年。自2002年首台机组并网以来，累计发电超过3045亿度。

秦山核电二期工程外景。受访者供图

据介绍，2002年4月15日，秦山核电二期工程首台机组投入商运，实现了我国大型商用核电站的自主设计、自主建造、自主管理、自主运营。目前，这里已建设运行4台核电机组，总装机容量264万千瓦，年发电量约210亿千瓦时。

秦山核电二期厂区一角。受访者供图

据了解，我国首个国产大型商用核电站运行20年来，连续多年获世界核电运营者协会（WANO）综合指数100分，运行业绩处于世界核电行业先进水平。2021年，中核集团核电机组运行状态良好，24台在运机组中，19台机组达到世界核电运营者协会综合指数满分，核电运行业绩再创历史新高。

(责编：罗知之、高雷)

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