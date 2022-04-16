人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）4月16日2时16分，我国在太原卫星发射中心采用长征四号丙遥二十八运载火箭发射大气环境监测卫星。该星将推动我国生态环境、气象、农业农村等领域遥感应用，对提高卫星资源综合应用效能、促进环境保护事业意义重大。

大气环境监测卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的科研卫星，运行于太阳同步轨道，主要配置大气探测激光雷达、高精度偏振扫描仪、多角度偏振成像仪、紫外高光谱大气成分探测仪、宽幅成像光谱仪等有效载荷。卫星利用主动激光、高光谱、多光谱、高精度偏振等多种手段综合观测，可实现对大气细颗粒物、污染气体、温室气体、云和气溶胶以及陆表、水体等环境要素大范围、连续、动态、全天时的综合监测。卫星入轨后，将进一步提升我国大气环境综合监测、全球气候变化和农作物估产及农业灾害等应用能力，推进卫星遥感数据在生态环境、气象、农业农村等方面应用，有效解决各行业部门对外国遥感数据的依赖。

国家航天局负责该卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批，生态环境部（牵头）、中国气象局、农业农村部等用户部门按分工负责应用系统建设和运行，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行，航天科技集团上海航天技术研究院负责卫星系统和运载系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

此次任务是长征系列运载火箭第416次发射。

我国成功发射大气环境监测卫星。郑逃逃摄

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