4月21日上午，博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。新华社记者 丁海涛 摄

人民网北京4月23日电 （记者栗翘楚）4月21日，国家主席习近平以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲，在社会各界引发热烈反响。多位专家学者和参会嘉宾纷纷表示，习近平主席的主旨演讲不仅对外释放了中国面向未来的坚实信心，也为亚洲与世界的开放和发展指明了方向、凝聚了智慧与力量。

“在去年发出平等协商、开放创新、同舟共济、坚守正义等倡议的基础上，习近平主席今年的主旨演讲再次发出了推动构建人类命运共同体的时代强音。表示要将亚洲打造成世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地，为亚洲与世界的开放和发展指明了方向、凝聚了智慧与力量。”中国信息协会常务理事兼新经济研究院院长朱克力说。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，习近平主席明确了进一步深化改革、实施高水平开放的系列举措，展示了我国把握经济全球化发展大势、推动建设开放型世界经济的决心。

习近平主席在主旨演讲中指出，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。

“在当前百年变局、世纪疫情，各种不确定因素叠加的情况下，习近平主席的主旨演讲向全亚洲人民、全世界人民传递了中国政府和中国人民的信心、决心、胸怀与担当。”中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良说。

“改革开放40多年来，中国经济取得快速长足的发展，在亚洲地区和国际舞台上的影响力显著提升。虽然新冠疫情给全球造成了深远影响，但中国经济依然重新走上了正轨，并成为世界发展重要的稳定器和动力源。习近平主席的主旨演讲让包括阿斯利康在内的跨国企业更加坚定了扎根中国、与中国展开合作的决心。”阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森说。

高通公司全球高级副总裁钱堃说：“习近平主席的主旨演讲让我们对未来在中国的发展充满信心。韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的中国经济也将为高通及其合作伙伴的发展提供更多机遇，让我们对未来在中国的发展充满期待。”

习近平主席在主旨演讲中指出，要坚持建设开放型世界经济，把握经济全球化发展大势，加强宏观政策协调，运用科技增强动能，维护全球产业链供应链稳定，防止一些国家政策调整产生严重负面外溢效应，促进全球平衡、协调、包容发展。

宜宾五粮液股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理蒋文格表示，作为国有大型企业，五粮液将充分发挥企业产业链长、供应链体系完整等优势，以持续稳健的高质量发展，为粮食、包装、物流和渠道商等上下游企业稳定发展提供助力，为共同促进经济复苏贡献力量。

中兴通讯董事长李自学表示，当前，数字经济和实体经济的深度融合，为全球经济的发展注入新的活力，也为世界经济复苏带来新机遇。在数字产业的全球变革浪潮中，如何准确地把握新技术、新业态、新模式的演化规律，使其能为世界经济企稳复苏提供强大动能，成为需要进一步回答的时代课题。

习近平主席在主旨演讲中指出，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，中老铁路建成通车，有效提升了地区硬联通、软联通水平。我们要以此为契机，推动亚洲形成更加开放的大市场，促进亚洲共赢合作迈出新步伐。

中国（海南）改革发展研究院院长、中国特色自由贸易港研究院院长迟福林表示，中国的发展实践证明，改革开放经过40多年，中国经济和世界经济已经高度融合，在此背景下，只有更加开放才能更好地把中国与世界经济融合在一起，才能更好地从发展中化解问题。

对此，迟福林建议，中国未来要以制度性开放为突出特点；以打造像自由贸易试验区、海南自贸港等高水平开放新高地为重要突破；以推动自由贸易进程为主要目标，向着区域经济一体化、人类命运共同体的大方向迈步。

“习近平主席发表的重要讲话，充分体现了他对海南自贸港建设的高度关心和重视，让自贸港建设者尤其是作为自贸港重点园区之一的乐城备感振奋。” 海南省发展和改革委员会党组书记、主任，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局党委书记、局长顾刚表示，当前海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区已成为国际药械企业心中的中国药企政策开放的高地，世界排名靠前的创新药械企业都积极参与到了乐城的改革开放之中，把它作为率先进入中国市场的一个重要门户。

崔卫杰表示，中国不断推进制度型开放，将为亚洲其他国家提供强有力的外部市场支撑，提供物美价廉的产品和服务供给，并强化产业层面的开放合作，为亚洲经济繁荣打下了坚实基础；同时，在贸易保护主义和逆全球化抬头的大背景下，中国不断推进制度型开放，有助于为其他国家扩大开放、推动建设开放型世界经济树立榜样，推动亚洲地区进一步加强团结，深化经贸合作，以更开放的亚洲助力形成更繁荣的亚洲。

“作为我国最大的自由贸易港，海南扮演着RCEP双循环交汇点的重要角色。通过海南自贸港的制度安排和政策实施，将为RCEP成员国和区域带来新的合作机会和发展商机，既可以增加区域内货物贸易进入中国的机会，也将在服务贸易方面带给东盟国家更多机会，还能促进双边及多边合作。”朱克力说。

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