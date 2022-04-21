本报记者 邱海峰 徐佩玉

江西省九江市都昌县蔡岭镇杨湾村农民驾驶农机在田间劳作。

傅建斌摄（新华社发）

南京港龙潭集装箱码头一派繁忙。

方东旭摄（人民视觉）

长江三峡枢纽工程稳健运行。

郑家裕摄（人民视觉）

在哈电集团哈尔滨锅炉厂有限责任公司车间，工人进行生产作业。

新华社记者 王建威摄

谷雨时节，春风送暖。在吉林省延吉市朝阳川镇平道村，连片的水稻育苗大棚里，村民们忙着放盘、铺土、撒种，一气呵成。瞅着一排排整齐的育苗盘，村民李义萍满是期待：“浇上水，嫩绿的秧苗过阵子就能冒头，5月中旬可以插秧了。”

眼下，三江平原春耕正酣，齐鲁大地小麦茂壮，长江流域早稻插秧，全国各地奏响春耕春播进行曲，一派繁忙景象。农业农村部最新农情调度显示，目前，春播粮食已过两成，早稻栽插过七成，东北水稻育秧过七成，均快于去年。冬小麦一、二类苗比例87.9%，比冬前提高17.4个百分点，长势良好，夺取夏粮丰收有基础。

农业稳，经济大盘就稳。历经国内疫情频发、国际局势动荡等多重考验，从田间地头到工地码头再到车间商场，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各行各业攻坚克难，全力复工促产，奋力干起来！

在应对挑战中释放积极信号

今年一季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，实现平稳开局。这一增速，来之不易、成之惟艰。

看国际，今年以来形势更加复杂动荡，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，地缘政治冲突加剧，世界经济复苏放缓。4月19日，国际货币基金组织在1月份下调今年全球经济增长预期的基础上再次下调至3.6%；此前一天，世界银行将2022年全球经济增长预期下调至3.2%；同时，德国、法国等不少国家相关机构纷纷大幅下调今年本国经济增速预期。

看国内，疫情近期多发，防控形势严峻复杂，有的城市正常运行受阻，一些市场主体受到严重冲击，部分行业困难明显增加，经济循环畅通遇到一些制约，新的下行压力进一步加大。

亚洲开发银行驻中国代表处经济部主任裴德铭点评道：“尽管受多重负面因素影响，仍能从一季度中国经济表现中看到不少积极信号。”

这积极信号体现在经济增速走势——

从环比增速看，一季度GDP比2021年四季度增长1.3%，且增幅显著高于去年第一季度环比增速；从同比增速看，一季度GDP增长4.8%，高于上年四季度0.8个百分点，延续恢复走势明显。

这积极信号体现在工农业生产形势——

抢抓农时，不误生产。一季度，农业生产形势稳定，畜牧业平稳增长，农林牧渔业增加值同比增长6.1%，猪牛羊禽肉产量增长8.8%。复工促产，奋力突围。一季度，工业生产较快增长，规模以上工业增加值同比增长6.5%，较上年四季度有所回升。

这积极信号体现在民生改善态势——

最大限度减少疫情对经济社会发展、百姓民生影响，就业物价稳、人均收入增的态势得以保障。一季度，全国城镇新增就业285万人，城镇调查失业率平均为5.5%，与上年同期基本持平；全国居民人均可支配收入同比实际增长5.1%，快于同期GDP增速；在全球通胀高企背景下，中国市场商品和服务供给总体充足，CPI同比上涨1.1%，整体温和。

在提质增效中增强发展动能

观察大国经济，既要看数据变动之“势”，也要观发展背后之“能”。放眼神州大地，一边是传统产业转型升级、新兴产业不断成长，另一边是线上零售红红火火、创新投资持续增加，中国经济发展动能稳步增强。

——经济结构更优。在浙江省绍兴市越城区巴鲁特服饰股份有限公司，经过改造的生产车间内，工作人员与新加装的智能吊挂系统有序配合作业。700多公里外的湖北省武汉市长飞光纤光缆股份有限公司光缆车间里，运行着全球最快的光缆生产线，可生产1000余种结构光缆。在这里，从一根直径22厘米的光纤预制棒里拉出细如发丝的光纤，只需1秒。

创新驱动成效显著，发展质量不断提升。一季度，高技术制造业增加值同比增长14.2%，装备制造业增长8.1%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长10.8%。

——绿色低碳更靓。打开引擎盖检查油液位、坐进驾驶位看内饰完整度、站在车辆旁端详侧裙与轮毂——位于湖南省长沙市雨花经开区的比亚迪生产车间内，操作工人们围着新下线的车辆细细检查。一季度，比亚迪新能源汽车产量达到287530辆，比去年同期增长416.96%。

新能源产业如火如荼，绿色低碳转型稳步推进。一季度，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长140.8%和24.3%，万元国内生产总值能耗同比下降2.3%。

——消费新意更浓。春节“撞”上冬奥会，冰雪运动相关商品成了新年货，春节期间京东平台上滑雪运动类商品成交额同比增长322%，冰上运动类商品整体交易额同比增长430%。三四线城市消费者添置空气净化器、扫地机器人等新家电，国货老字号网上掀起“新国潮”。

市场销售平稳增长，网上消费保持活跃。一季度，全国实物商品网上零售额同比增长8.8%，增速比2021年四季度加快4个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到23.2%，对市场销售增长拉动超过1.5个百分点。

在长期向好中分享发展机遇

冲击挑战下尤需信心和干劲，持续恢复中更要清醒和定力。

国内外环境复杂性不确定性加剧、有的超出预期，在此背景下，3月份部分主要指标增速放缓。展望全年，风险挑战依旧不少，中国经济仍需爬坡过坎、攻坚克难。

——挑战越是艰巨，越要坚持稳字当头、稳中求进。统筹疫情防控和经济社会发展，严格落实常态化防控措施，把稳增长放在更加突出的位置，加大宏观政策实施力度，保持经济运行在合理区间。

在福建省宁德市，青拓集团冷轧物流组员工黄军校日前领到了一张全国统一式样重点物资运输车辆通行证。“有了这证，不用再为跨省送货犯愁了。”黄军校说，“这次运输不锈钢卷去浙江温州，企业能比以往更快收到急需的生产物资。”

推动足量发放使用全国统一通行证，不得以等待核酸结果为由限制通行；实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元；全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5300亿元；新设科技创新和普惠养老两项专项再贷款，增加支农支小再贷款……针对物流不畅、中小微企业运营难等问题，从中央到地方，政策发力更加精准，适当靠前，着力稳定宏观经济大盘。

——挑战越是艰巨，越要向改革开放要动力。持续深化“放管服”改革，打造更加市场化、法治化、国际化的营商环境，进一步推动更高水平开放，为中国经济稳中求进提供持久动力。

走进施耐德电气位于湖北武汉的明星工厂，智能化生产线上，无人车输送物料、智能机器人高效装配、工作人员巡视产线……一批批产品陆续下线、待发。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，即使疫情增加了不确定性，施耐德电气仍然愿意增加在华投资。“在中国，我们看到了高质量的人才资源、广阔的市场空间、完整的产业体系以及对创新的普遍重视。目前施耐德电气已在北京、上海、深圳、西安布局四大研发中心，并将进一步把本土研发成果推广到全球。”

投下信任票的不止施耐德电气。一季度，全国实际使用外资同比增长25.6%。中国德国商会、中国美国商会近期报告显示，71%的德资企业、超六成的美资企业计划增加在华投资。

菲律宾工商总会名誉会长蔡聪妙认为，“尽管全球面临疫情和地缘政治等挑战，中国经济长期仍有望保持强劲韧性和增长势头，中国有能力、有智慧克服发展中的困难。”

不负春光干起来。实践反复证明：中国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。中国能够有效应对各种风险挑战，实现经济持续健康发展。这是我们的底气所在，也是世界的机遇所在。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)